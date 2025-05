Famosos al cuarto oscuro: looks, selfies y la ausencia que se hizo notar en las elecciones porteñas

En la Ciudad de Buenos Aires, mientras los votantes elegían este domingo a sus próximos representantes legislativos, las urnas también tuvieron su cuota de espectáculo. En una jornada con 17 listas disputando 30 bancas en la Legislatura porteña, varios personajes del mundo del espectáculo no dejaron pasar la oportunidad de cumplir con su deber cívico... y de paso, marcar tendencia, posar para las cámaras o evitar preguntas picantes.

Luis Brandoni fue uno de los primeros en ser captado por los ojos atentos de la cuenta de chimentos Gossipeame. El actor, de gesto serio y paso decidido, fue retratado en plena caminata hacia su centro de votación, vestido con una campera beige inflable, jeans y zapatos marrones. Sin fotos en redes, pero con su habitual compromiso con la política a cuestas, cumplió su deber sin estridencias.

Muy distinta fue la actitud de Florencia de la V, quien decidió compartir su sufragio directamente con sus seguidores. Desde sus propias redes sociales publicó una postal impecable: tapado camel con cinturón, tacos a tono, cartera de diseñador y gafas oscuras. "Cumpliendo con mi deber cívico", escribió junto al ícono de la urna que ofrece Instagram. La imagen recibió miles de likes en pocos minutos. Democracia y glamour, todo en una misma boleta.

En las primeras horas del día también apareció Amalia Yuyito González, ex vedette, ex modelo, conductora y, sobre todo, ex pareja del presidente Javier Milei, en una escuela de Palermo. Con jeans rectos, campera blanca y azul y zapatillas deportivas, fue registrada por Gossipeame con la frase: "Yuyito cumpliendo con su derecho y deber cívico en Palermo". Sin ostentaciones, pero con estilo, la ex vedette volvió a demostrar que lo suyo va más allá de los escenarios.

Ya en horas de la tarde, la que generó una escena viral fue Graciela Alfano. La diva -que venía de ser viral gracias a un baile que expuso todos sus atributos- llegó con su clásica melena suelta, gafas oscuras y sonrisa lista. Sin embargo, cuando una movilera de TN le preguntó qué pensaba del presidente Milei, Alfano cortó en seco: "No, preguntas políticas, no". El video no tardó en circular por redes como un símbolo del "hasta acá llegamos" mediático.

Otros famosos optaron por la simpatía total. Angie Balbiani salió de votar con una blusa blanca calada, jeans oscuros y zapatillas blancas, sonrisa radiante y el teléfono en la mano. También se mostró distendido Juan Cruz Bordeu, el hijo de Graciela Borges, quien eligió un look casual de campera bicolor, jeans ajustados, bufanda escocesa y una actitud más relajada que comprometida. Quien no decepcionó con su estilo fue Robertito Funes Ugarte: saco azul con cuello de piel, corbata roja a rayas, pantalón entallado y su habitual aire de galán. Posó con elegancia para los fotógrafos, como si las elecciones fueran una alfombra roja cívica.

Por su parte, Guillermina Valdés optó por la discreción pero con sello fashionista. Con gorra visera negra, trench beige y rostro serio, fue captada en el preciso instante de introducir su boleta en la urna. Seriedad y compromiso con una pizca de pasarela. Pero no todas fueron presencias: la gran ausente de la jornada fue nada menos que Mirtha Legrand. Como es tradición, las cámaras de TN se apostaron desde temprano frente a la Escuela Primaria N°20 de Palermo, donde suele votar "la Chiqui". Sin embargo, la conductora sorprendió con un mensaje grabado: "No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada".

Y sumó: "El cuerpito me dijo: 'Chiqui, descansá un poco'. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Sepa el pueblo votar". La periodista Mariana Mactas leyó el mensaje al aire y lo convirtió en un momento emotivo: "Es casi un ritual esperarla. Lamentablemente, esta vez no tendremos esa estampa tan querida que forma parte de las elecciones". Así, entre selfies, tapados elegantes, silencios elegidos y ausencias sentidas, los famosos volvieron a ponerle un toque de show a una jornada cívica que, más allá de los flashes, deja un mensaje claro: el valor mismo de la participación democrática.