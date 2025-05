"Macri se las tomó": el detrás del discurso de derrota de Lospennato y el desconsuelo del PRO

Pocos minutos después de las siete de la tarde, después de una jornada atravesada por la baja participación electoral, la candidata del PRO Silvia Lospennato fue la primera en adminir el fracaso electoral desde su búnker de campaña. Con un Mauricio Macri al costado del escenario y lejos de la postal de la derrota. "Los resultados no son los que esperábamos", lamentó la candidata que no se pudo votar, pues no llegó a hacer el cambio de domicilio a tiempo.

Después de una penosa campaña condicionada por los constantes pifies del ex presidente, los principales referentes del PRO se reunieron en el búnker para seguir de cerca los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas en territorio porteño. Macri fue uno de los últimos en llegar, lo hizo pasadas las seis de la tarde y con cara de "malos amigos".

Lospennato asumió la derrota minutos después de que se conocieran los primeros resultados oficiales

"Desde temprano sabíamos que la elección no fue buena. Esto fue culpa y responsabilidad de lo que apostaron a dividir al PRO y al Gobierno porteño", analizaron en diálogo con BBN. Y es que, pese a que desde el PRO esperaban hasta último momento un viento de cola por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, lo cierto es que la fórmula fracasó y el partido mordió el polvo de la derrota por primera vez en 18 años.

"Con este equipo vamos a seguir trabajando, lo vamos a hacer desde la legislatura. Vamos a tener mucho empeño y compromiso para que nuestras propuestas junten los votos necesarios para transformarse en políticas públicas ", resaltó la candidata, quien pese a contar con la presencia de las principales figuras del partido, fue obligada a asumir por completo la derrota.

Fue una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste"

Escoltada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el ex presidente a menos de un metro también sobre el escenario, Lospennato apuntó contra la "campaña sucia" que, según el PRO, llevó adelante en las últimas semanas La Libertad Avanza; partido que, según los primeros resultados, dio el batacazo y alcanzó el primer lugar con su candidato, el todavía vocero presidencial Manuel Adorni.

"Fue una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste. Es algo de lo que toda la dirigencia política y todos los ciudadanos tenemos que tomar nota, porque no le hace bien al país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia", denunció, en clara alusión al video fake que se difundió en las últimas horas del sábado, en el que se podía ver a un Mauricio Macri llamando a votar por Adorni y bajando la candidatura del PRO.

Según supo este portal, desde el PRO esperaban un cómodo segundo lugar. Y si bien una eventual victoria de Leandro Santoro podría dejarle sabor a poco al partido que gobierna la Ciudad desde hace años, lo cierto es que la pulseada de fondo era otra. "Lo importante acá era que no creciera La Libertad Avanza. Esto es responsabilidad de Mauricio", se quejaron desde el búnker.

La sorpresa por la derrota condicionó lo planeado por el partido. Se esperaba que el presidente también le hablara a la militancia agolpada en el búnker, sin embargo todos los discursos se dieron de baja al enterarse de que habían quedado en un tercer puesto. Y así, una vez que Lospennato culminó con su breve alocución, el ex presidente abandonó de inmediato el búnker.

"Mauricio se las tomó", resaltaron desde el lugar, sin ocultar su malestar. "Ahora tenemos que ver cómo nos reconvertimos, porque así no podemos seguir. No ganamos en ninguna comuna. Queda debilitado el jefe de Gobierno porteño. Es grave la situación del partido", sumaron.

Desde el PRO saben que la derrota no sólo los deja debilitados en territorio porteño. Milei y su hermana, Karina, convirtieron las elecciones porteñas en una suerte de plesbicito de la administración libertaria. "Con este resultado, las negociaciones con La Libertad Avanza se ven condicionadas en todo sentido. Ni hablar de lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. Quedamos absolutamente debilitados", lamentaron.

María Emilia Orozco, Martín Menem, Karina Milei y Alfredo Olmedo

En un intento por convertir la derrota en una suerte de esperanza a futuro, Lospennato habló de una "renovación del PRO" y pidió tiempo para poder ver los frutos de ese cambio. "Cuando dije que era la segunda generación del PRO no fue un chiste, hicimso una apuesta para la renovación del partido. Tarde o temprano va a dar sus frutos, por eso no se trata del resultado de hoy".

En tanto, el Tribunal Electoral de la Ciudad avanzará en los próximos días con la investigación por la difusión del falso video de Macri generado con inteligencia artificial. Al momento, ya se solicitaron medidas cautelares, el bloque del contenido -en especial en la red social X- y se investigará a twitteros libertarios, entre ellos "El Gordo Dan".