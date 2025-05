Murió Raquel Hermida Leyenda, la abogada que convirtió el Derecho Penal en una trinchera contra la violencia machista

En la madrugada de este domingo 18 de mayo, la reconocida abogada penalista María Raquel Hermida Leyenda murió en la Ciudad de Buenos Aires a los 63 años. Fue internada en el CEMIC por una dolencia cardíaca, pero su cuerpo no resistió una sepsis que, según confirmaron allegados a la familia, derivó en su fallecimiento alrededor de las cuatro de la mañana. Con su partida, se apagó una de las voces más potentes y comprometidas de la Justicia con perspectiva de género en la Argentina.

Hermida Leyenda no fue solo una letrada de prestigio: fue, sobre todo, una militante del Derecho que eligió defender a quienes muchas veces no tienen defensa. Mujeres golpeadas, violadas, abandonadas por el sistema judicial y social, encontraron en ella una defensora que supo hacer de cada expediente una causa, y de cada caso, una oportunidad para cambiar las reglas.

Egresada de la Universidad Católica Argentina, su carrera profesional estuvo marcada desde el inicio por una vocación combativa. En su juventud, mientras sus padres regresaban a España, Raquel eligió quedarse sola en Argentina para seguir estudiando abogacía. Esa decisión anticipaba ya su temple: una mujer que no retrocedía, aunque todo a su alrededor le dijera que sí debía hacerlo. Desde su trabajo en la Secretaría de la Mujer de ASIMRA -donde fue pionera en introducir el acoso sexual como tema de debate jurídico en el ámbito laboral- hasta los juicios que lograron sentar jurisprudencia por violencia de género, su paso por la Justicia no fue silencioso ni tibio.

Su defensa de Nahir Galarza entre 2020 y 2022, la representación de Calu Rivero frente a Juan Darthes, y el acompañamiento a Mafalda Secreto -absuelta por matar a su marido en contexto de violencia- son apenas algunos de los nombres que integran un extenso historial de litigios en los que el Derecho se volvió también herramienta de reparación. Uno de los casos más emblemáticos de su carrera fue el de Beatriz López, absuelta por matar a su esposo, el policía Gastón Márquez, luego de años de abusos sexuales y golpizas. "Eso cambió la historia, se le dio libertad a un montón de mujeres y sirvió para otras tantas", recordaba Raquel con orgullo.

Otro de los casos más resonantes fue el de Mafalda Secreto, acusada de matar y descuartizar a su pareja José Luis Arena, quien la golpeaba, drogaba y obligaba a prostituirse. Gracias a la defensa de Hermida Leyenda, la mujer fue absuelta por el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino al considerar que la mujer actúo en "legítima defensa". ""La violencia de género desde el año 2014, por el caso de Beatriz López, es un delito permanente, continuado equiparable al secuestro extorsivo, a la privación ilegitima de la libertad. Entonces no se le puede requerir a una mujer el momento exacto en que debe defenderse, lo hace cuando puede y con la herramienta que considera única para hacerlo. En este caso había dos armas, vio una, la tomó y la usó", le había dicho a BigBang en 2022.

Hermida Leyenda fue también quien logró la condena del ex futbolista Alexis Zárate, acusado de violación, destacando la fuerza probatoria de la palabra de la víctima y el valor de las pericias psicológicas. La letrada comprendía, como pocas, que en muchas mujeres no alcanza la sentencia judicial para cerrar el trauma. "Hay mujeres que en un 70% han resuelto su vida gracias a la acción judicial, pero hay un 30% que no lo superan, que no logran la resiliencia a través de la Justicia", reflexionaba con crudeza.

Incómoda para muchos, sobre todo para aquellos que intentaban subestimarla, ella misma lo advertía: "Suelen intentar burlarse y ningunearme, pero cuando llego se encuentran con una abogada académica que los sorprende y los desestabiliza". Su presencia en medios de comunicación no fue accesorio, sino una extensión de su lucha: quería que su voz -y con ella, la de tantas mujeres silenciadas- llegara a todos lados.

Raquel Hermida Leyenda murió como vivió: firme, intensa, convencida. A los 63 años, deja un legado ineludible para el Derecho argentino, sobre todo en el terreno más hostil y postergado del sistema judicial: la violencia de género. Con su partida, se va una profesional brillante, una feminista incómoda, una defensora incansable. Pero su trabajo sigue: en cada fallo que cita sus causas, en cada mujer que se atrevió a hablar, y en cada abogada joven que hoy entiende que el Derecho puede -y debe- estar al servicio de la justicia real. No solo de la legal.