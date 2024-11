"Sangre, gritos y susto": Isabel Macedo y el tremendo accidente que sufrió durante los ensayos de "Margarita"

Días atrás, Isabel Macedo había compartido con sus millones de seguidores el grave accidente que vivió en su casa: fue picada por una araña venenosa y debió ser tratada de urgencia. El médico que la atendió le recomendó una profunda limpieza en su hogar, debido a que ese pequeño bicho suelen venir acompañados. Lo cierto es que ya recuperada, la actriz había vuelto a los ensayos que prepara el elenco de la serie Margarita para la presentación que harán en el Movistar Arena en febrero, pero sufrió un nuevo, y terrible, accidente que generó gran preocupación entre sus compañeros. "Hubo sangre, gritos y susto", informaron.

Macedo se rompió la nariz en los ensayos de Margarita

Según trascendió, Macedo sufrió un fuerte golpe en una de las acrobacias y se fracturó la nariz frente a todo el elenco del spin-off de Floricienta, lo que causó temor. El periodista Gustavo Méndez detalló que se comunicó con la actriz y que ella le dijo que "se pegó un susto bárbaro, pero que ya se está recuperando". "Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. La actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz. Sucedió frente a todo el elenco del spin-off de Floricienta y hubo sangre, sustos, gritos. Lógico ante esta situación", detalló el panelista de Cortá por Lozano a través de su cuenta de Instagram.

El accidente llega dos días después de que la propia Macedo contada en sus redes sociales el encuentro desafortunado que tuvo con una araña de rincón, una especie peligrosa cuyo veneno puede provocar graves lesiones. La actriz mostró a sus seguidores cómo evolucionó la picadura en su pierna y destacó el riesgo que representan estos insectos con la llegada del verano y el aumento de temperaturas, cuando suelen aparecer en los hogares a pesar de las precauciones. Al principio, Macedo compartió una imagen de su pierna inflamada y enrojecida, sin comprender del todo qué había causado la reacción.

A medida que el dolor y la hinchazón persistieron, consultó a un médico, quien le explicó que se trataba de la picadura de una araña de rincón, arácnido que suele moverse en pareja y es uno de los más peligrosos en la región. Tras recibir la información, la actriz actualizó a sus seguidores mediante un video, relatando cómo el diagnóstico resultó ser más serio de lo que había pensado, y que fue necesario cambiar su tratamiento para mejorar. Isabel agradeció la ayuda médica y los mensajes de apoyo de sus seguidores, además de expresar alivio por haber superado un miedo a las arañas que la afectaba desde hacía tiempo.

La picadura de la araña

También compartió las medidas preventivas que implementó en su hogar para proteger a su familia, en particular a sus hijas Belita y Julia, quienes también habrían estado en riesgo de contacto con el arácnido. Relató que revisó a fondo el dormitorio, volteó el colchón y aplicó productos específicos para eliminar las arañas. Finalmente, confirmó que encontró una pareja de arañas en su cama, logrando restablecer la calma al saber que su hogar estaba nuevamente seguro. "Les actualizo sobre la picadura. Era mucho más grave de lo que pensaba. Fue una araña de rincón o rinconera, como quieran llamarla, que va siempre de a dos. Me cambiaron todos los medicamentos. Gracias por los miles de mensajes que me mandaron, ¡son lo más! Y gracias a mi doctor, un genio, que me dijo todo, y ahora estoy mejor. Creo que destrabé mi primera fobia", había dicho.