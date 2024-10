Se agravó la salud de Jorge Lanata: "Tiene isquemia intestinal y lo intervienen ahora"

En medio de la feroz guerra entre sus hijas y su actual esposa, y luego de que la jueza Lucila Inés Córdoba resolviera que la mayor de sus herederas pueda decidir sobre su salud, el estado de Jorge Lanata se complicó al punto de que deberá ser intervenido en el Hospital Italiano, luego de varias complicaciones y doce días después de haber sido trasladado para su rehabilitación en otra institución. "Lanata no está bien. Tiene isquemia intestinal (una afección grave que causa dolor y hace que los intestinos tengan dificultad para funcionar correctamente). Lo intervienen ahora. ¡es urgente!", informó Yanina Latorre.

La panelista de LAM y ex compañera del periodista en radio Mitre detalló que el estado de salud del conductor es "grave" y aclaró que en este momento, en la clínica ya se encuentra Elba Marcovecchio, su actual esposa, la cual ya dio aviso a las hijas de Jorge, Bárbara y Lola. "Ayer estaba un poco mejor, pero nuevamente tuvo una descompensación intestinal y lo trasladaron de su habitación a otro sector de la clínica para hacerle las famosas tomografías por contraste, porque tenía algo en el intestino que tenían que detectar porque estaba vomitando. Y no es normal, ya que no es una persona que frecuentemente tenga este problema", sumó Ángel de Brito.

A través de su programa por streaming, Bondi, el periodista de espectáculos resaltó que el estado actual de Lanata "asustó" a los médicos, razón por la cual decidieron hacerle una tomografía y están en este momento analizando los resultados. "Esto fue ahora, cuando yo venía para acá. Me comentaban eso y por otro lado, esa es la novedad de la salud. Jorge sigue lamentablemente, como dice el parte, con confusión, con delirio, no reconoce a nadie. Bueno, ayer yo ya leía parte de la presentación de Elba en donde hablaba de los problemas neurológicos y de las secuelas que tiene, porque recuerden que el principal problema de Jorge es el respiratorio", detalló.

De Brito explicó que Lanata "tiene afectado mucho un pulmón y un pulmón que no funciona no manda oxígeno al cerebro". "Eso genera un montón de quilombos en todo el cuerpo. Eso es lo que le pasa a Jorge principal, más todo lo que tiene ya anterior. Diabetes, trasplante y 25 millones de cosas. Y por otro lado, lo que se conoció esta mañana que la jueza determinó que la hija, una de las hijas, no las dos, porque el pedido era por las dos, que la hija mayor, Bárbara, que era la que estaba más al tanto de la salud de Lanata, esto también hay que decirlo y la que se ocupaba mucho, pueda opinar sobre las decisiones futuras en cuanto a la salud", detalló.

En ese sentido, el conductor de LAM contó que las últimas charlas entre Marcovecchio y las hijas del periodista "fueron para consensuar distintos pasos a dar". Uno, la traqueotomía, como lo dicen. Otro, el traslado a Santa Catalina. En esas cosas estaban charlando y negociando. Después en lo personal no se fuman, se detestan, se odian, ya lo sabemos. Esto fue antes de todas las presentaciones judiciales, primero vinieron las de las hijas y después la respuesta de Elba. ¿Cómo te sentás ahora a charlar? Es un tema bastante difícil. Obviamente, tienen que tener el cerebro frío todos y darse cuenta que lo importante es Jorge y lo que pase con su salud", destacó.

Cabe destacar que Lanata había sido nuevamente internado en el Hospital Italiano el sábado, tras haber presentado complicaciones en su estado de salud. El último parte médico que había sido compartido por su esposa informaba que el conductor se encontraba en terapia intensiva debido a un cuadro infeccioso, y presentaba un leve deterioro en su función renal. A pesar de esto, su estado hemodinámico era estable y no requería hasta el momento soporte dialítico. También se había indicado que el periodista estaba conectado a asistencia ventilatoria mecánica con una reducción de los medicamentos sedantes.

El último parte médico de Lanata

Recordemos que Lanata había sido trasladado desde la Clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación neurológica, al Hospital Italiano debido a alteraciones en su cuadro de salud, a pesar de que hasta entonces había mostrado signos de mejoría. Su situación comenzó a complicarse en junio de 2024, cuando ingresó por primera vez al Hospital Italiano por una neumonía. A partir de ahí. sus problemas de salud se fueron agravando por su historial clínico complejo. Desde que fue ingresado de urgencia, su cuadro respiratorio presentó varias complicaciones, obligando a que permaneciera internado durante meses, con sólo dos breves salidas a la clínica de rehabilitación.