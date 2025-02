Netflix bajo la lupa por el caso de violencia en Love is Blind: "Pudieron haber salvado a mi hija"

Días atrás, Emily Ceco, una de las protagonistas de Love is Blind Argentina, denunció por violencia de género a Santiago Martínez, la persona con la que se casó en el reality show. A pocas horas del violento hecho que le tocó vivir, la joven logró hacer la denuncia ante la Justicia y optó por hacerla pública en el stream Bondi Live. Respaldada legalmente por Roberto Castillo, abogado y novio de Cinthia Fernández, la víctima logró recordar nuevos episodios de violencia sufridos en el último tiempo, por lo que decidió ampliar la denuncia en contra de su ex pareja.

Al terminar el nuevo paso judicial, la participante habló con Intrusos: "Fue bastante largo. Me hizo muy mal emocionalmente", fueron sus primeras palabras ante las cámaras del programa de espectáculos y reveló por qué tardó tanto en salir: "Me costó mucho declarar por todo lo que estaba viviendo".

Emily Ceco contó el calvario que vivió con Santiago Martínez

Ante los nervios de su cliente, Castillo tomó la palabra: "Quiero que ustedes entiendan que esto no fue un hecho aislado, acá hay una historia de violencia, entonces ella tuvo que repasar un montón de situaciones que vivió hasta la situación que nosotros consideramos que es una tentativa de homicidio que fue el último hecho. Ahora el fiscal tiene que analizar la declaración de Emily, analizar la prueba que nosotros aportamos, después hacerla encuadrar y luego imputar a esta persona, a mi criterio fue tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas".

Emily Ceco amplió su declaración contra su ex esposo, Santiago Martínez

Los conductores del ciclo de chimento le consultaron sobre el motivo que la llevó a hacer pública la situación que atraviesa: "Pude hablar hoy porque tomé valor, antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Tuve mucho miedo de Santiago durante mucho tiempo y lo sigo teniendo, yo llegué a pensar que me iba a matar". Pallares interrumpió para preguntar: "¿Quién te ayudó, quién te dio esa fortaleza?", a lo que Emily Ceco contestó al borde del llanto: "Yo misma me di la fortaleza porque sabía que si yo no pedí ayuda no iba a contarlo, me iba a morir. Yo tenía miedo de que me mate, pensé que me iba a matar".

Partes de la denuncia

Minutos antes de que la oriunda de Moreno saliera de declarar, Intrusos logró acceder a la declaración y leyeron algunos fragmentos del relato: "Ves que sos una mogó..., cómo le vas a contar cosas nuestras a las chicas del programa ¿No te das cuenta de que nos quieren separar? Tarada, cómo no vas a confiar en mí, yo jamás estaría con esa put... El teléfono lo rompí por tu culpa, sos una tarada que desconfía del hombre con el que está, porque sos una put... de mier...", relató Karina Iavícoli parte del documento.

Y continuó leyendo: "Decía que mi cuerpo no sería para trabajar en los medios de comunicación porque estaba gorda y eso lo ofuscaba. Se ponía celoso porque saludaba a cualquier hombre, incluso conocidos de él, se enojaba porque no limpiaba el excremento del gato, se enojaba porque me encontraba mirado videos de psicología en el teléfono, se enojaba si se enteraba de que había hablado con alguna compañera o algún familiar sobre nuestra relación".

"En octubre 2024 por la tarde-noche en lo que era nuestro departamento matrimonial, Santiago enojado conmigo y mediante reclamos infundados, escena de celos, en esa oportunidad hasta me reclamaba que no haya limpiado el departamento. El denunciado en esa ocasión, en la cual yo quería irme del departamento y llevarme mis cosas, me comienza a ahorcar contra el placar, con una mano me apretaba el cuello y con la otra se agarraba del placard para apalancarse y hacer más presión", relató Emily en la ampliación de su denuncia ante la Justicia

"Martínez en esa oportunidad me dejó marcas en el cuello en ese intento de asfixia y también dejó hematomas en los brazos de cuando me agarraba ante mi desesperado intento de escapar; cuando logro escabullirme y sacar mi cuello de sus manos, Martínez me agarra de las piernas, me levanta y me tira contra el respaldo de la cama. Lo cierto es que yo me sacaba fotos de todas las marcas que la violencia de Santiago dejaba en mi cuerpo. Este hecho duraba entre 20-25 minutos, durante los cuales el denunciado ejercía intensa violencia contra mí", cierra el fragmento que mostraron en el programa.

El detalle que complica a Netflix

Luego de darse a conocer estos hechos que vivió Emily Ceco en la casa donde vivía junto a su ex pareja, en las redes sociales se empezó a debatir sobre la responsabilidad que podía tener o no la productora del reality sobre estos acontecimientos, ya que Santiago demostró ser violento en varios episodios, donde se enojó por celos o actitudes de la convivencia.

En esta línea, desde Puro Show se acercaron a la madre de la víctima para consultar acerca de la responsabilidad de Netflix: "Ellos podrían haber salvado a Emily de haber recibido esta paliza y todo el maltrato que recibió durante el año", comenzó su descargo y continuó: "Con respecto a los análisis psicológicos, sí le hacen a los participantes. Y tengo entendido por una productora, que no estoy autorizada a decir el nombre, que él no pasó el primer examen. Es decir, que ellos sí sabían que él tenía problemas. O, por lo menos, que no estaba apto".

La madre de la joven declaró que recientemente se enteró de episodios violentos por parte de Martínez durante las grabaciones del reality show, las cuales no supieron en el momento, ya que los participantes se encontraban aislados para vivir en su totalidad el experimento. Por el momento, desde Netflix ningún trabajador salió a aclarar la situación del psicotécnico, aunque el estudio podría ser solicitado por la Justicia a la hora de analizar responsabilidades y la sentencia correspondiente.