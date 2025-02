Wanda Nara y Mauro Icardi, entre mensajes filtrados e infidelidades: "A La China siempre la tuviste regalada"

La novela interminable entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo con la filtración de mensajes privados que reflejan el nivel de tensión que atraviesa la ex pareja. La disputa legal por la tenencia de sus hijas y el régimen de visitas escaló a un punto en el que la Justicia argentina y la turca ya están involucradas. En medio de este torbellino mediático, el programa LAM (América) reveló nuevos chats que dejan al descubierto la áspera relación entre ambos, con acusaciones cruzadas y palabras cada vez más hirientes. "Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy", le dijo Icardi a Wanda.

Todo estalló tras la difusión de un audio impactante en el que una de las hijas de la pareja enfrenta a su padre, cuestionándolo por su accionar. En la grabación, la menor manifiesta su malestar por la intervención de la policía en un intento de Icardi por hacer cumplir el régimen de visitas. Tras la difusión del material, el delantero no tardó en reaccionar y, en privado, le envió una serie de mensajes a Nara que luego fueron nuevamente expuestos en el programa conducido por Ángel de Brito. "¿Pensaste que porque publiques mis chats me afecta en algo? Ya te diste cuenta que no me mueve un pelo nada", comienza diciéndole el delantero a la mediática.

Los mensajes que le envió Icardi a Wanda Nara

Y le advierte, desafiante y minimizando el impacto de la filtración.: "Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene". En otro tramo de la conversación, el futbolista admitió que su relación con la China Suárez fue el quiebre definitivo de su matrimonio. "Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy", reveló, asegurando que en aquel momento no lo hizo para no afectar a sus hijas. Y además, lanzó una fuerte acusación contra Wanda: "Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo".

Los mensajes que le envió Icardi a Wanda Nara

Según detalla el futbolista, llevó adelante una suerte de pantomima para que Wanda se siga "mandando una tras otra". "Sabés que tengo pruebas de todo. Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien qué hago, sé muy bien con quién quiero estar y cómo continuar mi vida. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Me imagino que quedaste odiada y resentida, todo porque fue la mujer que elegí hace tres años, y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida", reza otro fragmento del durísimo mensaje que le envió Icardi a la actual pareja de L-Gante.

Los mensajes que le envió Icardi a Wanda Nara

Lejos de quedarse callada, Wanda le respondió con la misma dureza. "Mmmm jajaja, está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal. Igual, bue, ya fue, se te nota re feliz y me alegro por vos. Lástima que cuando me engañaste y yo me fui de casa, no te fuiste con tu amor entonces...", escribió, con ironía. También lo acusó de haberle mentido sobre su vínculo con La China Suárez y de insistirle durante años para volver. "Qué pena que perdiste tres años insistiéndome a mí y mintiéndome. Pero bueno, sé feliz ahora, que te ayude. Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad", disparó.

La filosa respuesta de Wanda

La batalla legal entre ambos se intensificó con nuevas acusaciones de manipulación. Icardi le recriminó a Wanda que estaría influenciando a sus hijas en su contra. "Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo... ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que hacés. Obviamente les quemás el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene", escribió el delantero.

Wanda, por su parte, le recordó que su historia con La China no fue tan idílica como él la pinta. "Entiendo que ahora escribirás con ella al lado. Vos y yo sabemos la verdad: vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste. Y no fue por las nenas, porque siempre me aclaraste que no te importaban las nenas, que solo te importaba yo", sentenció. En un pasaje aún más filoso, hizo referencia al pasado amoroso de la actriz: "A ella siempre la tuviste regalada, como la tuvo Elian y todos. Y siempre me elegiste a mí.

La filosa respuesta de Wanda

En su último mensaje, Icardi lanzó una amenaza velada a su ex esposa. "No te preocupes que ya me mostró todo. Que no se filtrennnn esos porque quedas enterrada directamente, pero todo a su debido tiempo", escribió en lo que suena a un nuevo round en esta interminable batalla. Mientras los dardos siguen cruzándose y las revelaciones siguen apareciendo, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convierte en una historia digna de una serie de televisión. Entre infidelidades, desmentidas y audios explosivos, todo indica que este escándalo aún tiene varios capítulos por delante.