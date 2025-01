¿Se termina la grieta? Los detalles del programa que conducirán Mariana Brey y Diego Brancatelli

Tras las fuertes polémicas que despertaron las declaraciones de Mariana Brey en su participación en los programas Duro de Domar, y los cruces correspondientes con sus colegas, la periodista anunció que este año seguirá en la señal y que hará un programa con su colega Diego Brancatelli con el que buscará demostrar que se puede trabajar entre quienes piensan distinto o tienen perspectivas ideológicas diferentes.

"Vamos a trabajar juntos. Yo lo elegí, me parecía importante trabajar con él por esto que planteo del cambio, de poder laburar con alguien que piensa muy distinto", sostuvo la columnista en su participación en el LAM que conduce Ángel de Brito y que volvió en estas semanas. "Te juro que no, pensé en él", agregó cuando le preguntaron si era una imposición de la señal o algo similar.

Mariana Brey y Diego Brancatelli, la nueva dupla que tendrá C5N para 2025.

En el programa de América TV también charlaron respecto a los inconvenientes que tuvo a partir de las discusiones públicas y acaloradas que mantuvo con diversos colegas en los programas en los que participó en la señal. En ese sentido, mientras ella aseguró que no pidió disculpas porque ninguna de las cosas que piensa las soltó de forma ofensiva cuando las vertió, su compañera Marcela Feudale la corrió en relación a sus declaraciones. "Si hay gente que representa esa vertiente de ganar menos de 243 mil pesos, es un horror, Mariana", le planteó la histórica locutora de Marcelo Tinelli.

En relación a la relación con Brancatelli, panelista histórico del tanque que significó el programa Intratables que también lanzó a la fama a figuras como Jony Viale, Brey confesó que discutían fuerte al aire de Argenzuela. Esta versión también fue respaldada por el también conductor de Branca de Vuelta en la AM 750. "Intercambiamos opiniones fuertes, tuvimos un cruce, pero ya está. No me molesta que opinen mal de mí, me molestan las mentiras", cuestionó el periodista.

Los cruces entre Pablo Duggan y Mariana Brey al aire de Duro de Domar cobraron mucha notoriedad.

Lo cierto es que la panelista especializada en espectáculos también habló de la salida del programa que encabeza Jorge Rial, a quien elogió por el respaldo que recibió del conductor televisivo. "Me super apoyó y consideramos que era lo mejor para mí", reveló. "Muchas veces adapto el laburo, más allá de que me tiene que gustar hacerlo y un montón de cosas que se ponen en juego, también que yo lo pueda adaptar a la funcionalidad de la familia y de mis hijos", añadió al respecto.

También explicó que en su momento salió del programa vespertino a partir de la propuesta que recibió del canal para participar del Duro de Domar que conduce Pablo Dugan, con quien también protagonizó acaloradas polémicas. Al aire de LAM, Brey recordó que la propuesta ya se la había hecho en el 2023.