Sofía Clerici reveló que bebe "medio tubo de sangre" por semana para ser "una muñeca de porcelana"

Después del escándalo bautizado como "yate-gate" que protagonizaron principalmente Martín Insaurralde y Sofía Clerici, la modelo volvió a estar en boca de todos en las redes sociales por una contundente -y desagradable- revelación: confesó que toma sangre, algo totalmente atípico.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Casi todos los días Clerici postea en su cuenta de Instagram de qué manera se alimenta y para ello, muestra desde bebidas a una gran variedad de comida. Pero sus seguidores notaron algo en particular: el líquido que tiene dentro del vaso con el que suele acompañar sus almuerzos y cenas es de un color rojo intenso, casi como si fuese vino tinto, pero a la vez se nota que no es un trago con alcohol.

Por este motivo, diversos usuarios comenzaron a mandarle mensajes consultándole qué es lo que toma a la hora de comer y ella misma contestó que lo que bebe es "sangre". En otras historias, amplió la información asegurando que el líquido que le pone a las bebidas es su propia sangre porque la ayuda a rejuvenecerse.

Sofía Clerici confesó qué es lo que bebe y muestra en sus redes sociales.

En un principio, publicó la consulta de una de sus seguidoras y para dar a entender lo que hace con su sangre, lo explicó en otra breve imagen en donde mostró el vaso, la bebida y su dedo manchado. "Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí", escribió, dando a entender que lleva su propia sangre a los restaurantes y ahí mismo se lo preparan con el trago que elije.

Sofía Clerici mostró que su propia sangre la bebe dentro de la limonada.

Sus fotos llamaron ampliamente la atención, por lo que tuvo que salir a explicar un poco más cuál es el proceso que realiza, de qué manera toma su propia sangre, cómo la distribuye y cómo la traslada hacia los lugares en donde asiste para cenar o almorzar. "Para los que no me creen tengo siempre nueve tubos en mi heladera/freezer de sangre", explicó.

Y luego, agregó: "Me tomo ¼ o medio tubo por semana a veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos...". En esa misma línea, contó para qué lo hace y por qué bebe en cierta cantidad: "Por eso soy una muñeca de porcelana. Si y no soy del montón".

Sofía Clerici comentó cuál es la razón por la cual bebe su propia sangre.

A la historia de la explicación, una seguidora le preguntó cuál es el beneficio más allá de verse como una "muñeca de porcelana" para comenzar hacerlo. "Hola Sofi. ¿Qué beneficios tiene? Me llama la atención. Quiero intentar hacerlo", le consultó. Sin embargo, Clerici decidió guardar esa respuesta en privado para no revelar sus mayores secretos. "Te mando md linda... miles quieren saber i know, pero no todos se merecen saber la respuesta... sorry", le respondió.

"No todos merecen saber la respuesta": Sofía Clerici decidió guardar sus secretos de por qué bebe sangre.

Lo cierto es que Clerici dio a entender que consume su propia sangre sólo por el hecho de verse más rejuvenecida y si bien es real que puede lograr ese efecto en cuanto a su cutis y su físico, también hay una realidad y es que en caso de beber en alta cantidad, podría generar distintas enfermedades e incluso podría ser mortal por la cantidad de hierro que contiene.

De hecho, un grupo de científicos estudiaron el proceso de beber sangre y asintieron que podrían retrasar el envejecimiento en personas mayores y reducir la posibilidad de desarrollar trastornos, pero a la vez, ingerirla vía oral puede llegar a ser tóxico para el organismo por su cantidad de hierro y causar distintos daños y enfermedades que pueden ser mortales.

Además, investigadores de University College London (UCL), realizaron un estudio para ser publicado en la revista Nature en la cual contaron con 70 participantes mayores de 35 años para corroborar cuáles son los efectos positivos o negativos de beber la sangre de voluntarios entre 16 y 25 años.

"Mucha gente considera el envejecimiento como natural y por lo tanto, no deben interferir con la naturaleza. Pero siempre consideramos un imperativo ético curar la enfermedad donde la encontremos", fue lo que declaró la autora del estudio, la genetista Dame Linda Partridge. Y a la vez, explayó que los participantes que bebieron la sangre notaron mejoras en los biomarcadores de diversas enfermedades y un total rejuvenecimiento.