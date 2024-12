El dolor de Araceli, el masivo repudio a su hijo Toto y el polémico sketch del pesebre que Olga le copió a Luzu TV

Uno de los escándalos del último fin de semana se dio a partir de un sketch que el stream Olga realizó con Tomás "Toto" Kirzner como protagonista en un pesebre en el que también participaron sus compañeros de Mi primo es así. Este generó un amplio rechazo por parte de comunidades religiosas y despertó un ataque enorme de antisemitismo en redes sociales, a partir de que la interpretación burlona del mesías cristiano Jesús, por parte del hijo de Adrián Suar y Araceli González.

La alarmante escalada de antisemitismo fue denunciada por ciertas figuras del ambiente artístico como Malena Guinzburg, quien se animó a marcar esta realidad en un posteo en X (ex Twitter). "Entiendo de verdad el enojo que pudo haber producido el sketch que hicieron en Olga sobre Jesús. Entiendo que un montón se pudieron haber sentido ofendidos y dolidos. Pero lo que me preocupa muchísimo es cómo, a partir de eso, vi tantos mensajes antisemitas", lamentó en relación a lo que despertó la producción de la cual también participaron Noelia Custodio y Evelyn Botto.

La respuesta de Tomás Dente ante la preocupación de Malena Guinzburg por el crecimiento del antisemitismo en la Argentina.

Al mismo tiempo, otras figuras no se amedrentaron ante la denuncia y redoblaron el nivel de enojo. Esto sucedió con el conductor Tomás Dente, quien desde hace meses apela a los comentarios polémicos y las peleas para levantar la diezmada audiencia que tiene en Net TV. "Sentime, Malena. Lamento lo que está pasando también. A mí me preocupa muchísimo más que los nabos que se cagaron de risa del credo de muchos todavía no hayan pedido perdón. Si podes arrobalos, tal vez a vos te den bola...", solicitó en una actitud algo desesperada para recibir atención.

Cabe reconocer que el periodista es uno de los que denunció una de las peores cuestiones del poco cómico sketch que tanta polémica despertó. Es que mucho tiempo antes habían hecho algo similar desde la competencia de Luzu TV, con Pablo Agustín y el influencer conocido como La Faraona como protagonistas especiales. "Ustedes también tuvieron la 'original' idea de ridiculizar a Jesús y a la Virgen. Qué vergüenza, Nicolás Occhiato. Hablando livianamente de las tetas de María. Qué grande te queda el lugar que tenés. Volvé a Combate, ignorante total. Y encima, agrandado", protestó Dente.

Al mismo tiempo, mientras distintos nazi fascistas agazapados aprovecharon para hablar de la influencia de los judios en los medios de comunicación y en los streamings, fue su madre una de las que más claro defendió a Toto, a través un extenso posteo que realizó en su Instagram. "Y entonces hay un día que uno debe explicar quién es y cómo siente. Muchas veces callamos ante tanta locura porque entrar en ese ruedo es de un desgaste descomunal no nos lleva a ningún lado y nos quita el foco de la vida", comenzó la modelo.

"Yo sé que hay gente que no la tiene. Que se construye con odio y no descansa de noche. Pero hay otros que tratan de construir en vez de destruir. No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias. No hay que pedir disculpas cuando pertenecemos a una manada que debe también responder ser hijo de", reflexionó Araceli. "Es una bendición porque amarlo es poco", agregó después.

Araceli González y su defensa a su hijo Toto tras la polémica del sketch del pesebre que protagonizó con Olga.

"Te leo, me lees. No te conozco y a otros sí. No te conozco y serás parte de lo desconocido señor o señora que se sienta a levantar el dedo inquisidor. Ufff, Dios. Qué poca piedad a la hora de pegar. He leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos. Tirás mierda y recibirás mierda. Eso sábelo. Si hablamos de Dios, cualquiera sea la religión, siempre es justo. Dedicate a abordarte y entregar lo mejor de vos señor y señora que nunca te conoceré", deseó a las y los distintos anónimos que buscaban crucificar a su hijo.

"A los que conozco y son parte de este ruedo (medio), estás en mis pensamientos. Sábelo. Me seguís, me leés y juegas con los sentimientos ajenos. Ser visible por maldad no es algo que elijo. Los ciclos cambian, la gente muta. Y muchas veces en contra de su voluntad para hacer daño. Daño que pronto me dedicaré a denunciar. Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muyyyyy pequeño que sabemos que hizo cada uno. Defienden lo indefendible. Visibilizan lo que menos construye a la gente. Y cagan a trompadas a los jóvenes. Señor o señora grande que no tenés piedad, yo te conozco. Y estamos cerca. Sábelo", denunció en relación a las y los periodistas que cuestionaron la performance de Toto.

"Con respeto a la suciedad. Quise poner sociedad, pero mejor es suciedad. Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también. Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras y generando odio compartido por personas que sólo se dedican a eso, a dañar. Señores y señoras que comunican, ayudemos a través de su sitio a cuidar, apagar y proteger a las personas. Con el solo hecho de figurar entran en lugares que no son suyos. Ojo, la gente está rota. Y ustedes cooperan al odio a diario. ¿Ellos? Un equipo. No uno solo. Gracias", cerró la ex de Suar. Probablemente la persona más indicada para defender y cuidar al pequeño e inexperimentado Toto.