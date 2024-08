Tamara Pettinato iniciará acciones legales y Mercedes Ninci no le tiene miedo

A dos semanas de que salieron a la luz sus videos en el despacho presidencial, junto a Alberto Fernández, Tamara Pettinato se cansó de que su nombre sea noticia, por lo que advirtió que iniciaría acciones legales contra aquellas personas que filtraron información sobre su persona. Mercedes Ninci fue consultada por el El Trece acerca de la posible denuncia, y a esta no le tembló la lengua a la hora de contestar.

"Tamara me dice que iniciaría acciones legales. 'No puedo dejar que se digan todas las mentiras que se dijeron y se siguen diciendo'", advirtió en las ultimas horas Paula Varela en Socios del Espectáculo. Además, en una especie de maratón, el movilista del programa intentó conseguir algunas palabras de la protagonista de los videos en Casa Rosada, aunque esta fue contundente mientras corría: "No quiero responder bolude***, que no son reales", advirtió.

Tamara Pettinato iniciaría acciones legales a las personas que exponen información falsa sobre su persona

"No tiene cara", fueron las palabras que utilizó Ninci para describir la aberrante decisión de Pettinato ante las múltiples noticias que se dieron a conocer a partir de que se filtraran las imágenes de su reunión extraoficial con Alberto Fernández: "Todos los argentinos deberíamos también hacerle un juicio a ella por haber estado en el despacho presidencial, en esa actitud tan deplorable para la democracia argentina", confesó la periodista al mismo tiempo que reconoció no estar preocupada por los problemas legales que podría enfrentar contra su colega.

Además, Mercedes fue contundente a la hora de responder a las posibles amenazas en su contra: "¿Qué más bolude*** que una mujer borracha en un despacho presidencial?", comenzó para luego aclarar que no le molestó el hecho en que este "de copas" con Alberto, sino que indignó el sitio en el que lo hicieron, al cual definió como "lugar santo para la democracia argentina".

Además, repitió que sus movimientos privados no son de su interés, siempre y cuando no se haga uso de los privilegios del Estado para uso personal: "No quiero que vaya a la Rosada y gaste plata de nuestros impuestos", reafirmó.

Ninci contra Tamara Pettinato

La cronista se encargó de exponer algunos de los supuestos tratos VIP que recibió la hija de Roberto Pettinato: "Cuando bajaba del avión, un hombre de la Policía Aeroportuaria (PSA) tenía que ir a buscarla, acompañarla a migraciones y aduana para agilizar los trámites y listo. Me cuentan que todo era exprés: tardaba 15 minutos en llegar al coche desde que se bajaba del avión", contó en su espacio en Radio Mitre. Una causa que está siendo investigada actualmente de la mano de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mercedes Ninci indignada por los los tratos VIP que recibió Tamara Pettinato

Según indicó Mercedes, Alberto se obsesionó con Tamara, por lo cual "le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. Viste que tienen tratamiento preferencial, pero al menos son gente importante", reconoció al mismo tiempo de rectificar que los autos que la esperaban estaban estacionados "en el lugar donde van los vehículos oficiales o de diplomáticos y de ahí la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos o a donde ella quisiera", denunció públicamente ante sus espectadores.

Mercedes Ninci también explicó: "Quienes se oponían los castigaban con diez días de suspensión o los echaban", confirmó contundente. En segundo lugar, advirtió que el marido de Tamara Pettinato también habría hecho uso de los privilegios estatales.