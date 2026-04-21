Tamara Pettinato rompió el silencio tras la condena a Felipe: "Fue un accidente"

El pasado lunes se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso. En ese contexto, fue su hermana, Tamara Pettinato, quien se expresó públicamente.

Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, con una foto del acusado y un texto extenso titulado con una frase tan contundente como reveladora de su estado de ánimo: "Tranquilidad de conciencia".

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso y su hermana lo apoyó

Desde su Instagram, la panelista dejó en claro que acompaña a su hermano, respalda el sentido del fallo y que, pese a la gravedad del caso y al largo recorrido judicial, sostiene la misma postura que mantuvo su familia desde el primer día.

"Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer aún los fundamentos de la sentencia, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente ", escribió Tamara, eligiendo hablar desde un lugar íntimo, pero al mismo tiempo con una fuerte carga personal.

El posteo de Tamara Pettinato tras el fallo del Tribunal

Luego agregó: "Fue muy difícil, como familia, atravesar este juicio durante todo este tiempo, teniendo que defendernos en Tribunales y también en los medios de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad", en referencia a la exposición mediática.

Además de ese mensaje con tono crítico hacia la cobertura del caso, Tamara Pettinato también agradeció a quienes la apoyaron: "Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad", expresó.

📢 POLÉMICO FALLO CONTRA FELIPE PETTINATO: LA FURIA DE LA FAMILIA DE MELCHOR RODRIGO



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En paralelo, el hermano de Melchor Rodrigo también se manifestó en los medios tras conocerse el veredicto. La familia del neurólogo se mostró molesta con la decisión judicial, ya que considera a Felipe Pettinato responsable de la muerte.

Así, mientras la causa entra en una nueva etapa y el debate público vuelve a encenderse, Tamara Pettinato eligió posicionarse sin rodeos junto a su hermano. Lo hizo con una defensa firme, una lectura clara del fallo y la certeza de que, más allá del ruido exterior, su familia atravesó estos años aferrada a una convicción que hoy considera ratificada por la Justicia.