La mamá del neurólogo se quebró y apuntó contra Felipe Pettinato: "Me hubiera sentido bien si pedía disculpas"

Los tres años de prisión en suspenso que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 le dio a Felipe Pettinato por la muerte durante un incendio del neurólogo Melchor Rodrigo, generaron una fuerte conmoción en la opinión pública. Ahora y tras el fallo, la familia del médico fallecido cuestionó la decisión y puso el grito en el cielo en relación a irregularidades y malos procedimientos judiciales.

"Si esta es la Justicia que tenemos, qué mal estamos", lamentó Delia Beatriz Muzio, madre del fallecido, ante un móvil de A la tarde, por América TV. Al mismo tiempo, la mujer confirmó que irán "a Casación" porque "parece una burla cómo un jurado hace eso". "Yo no sé en qué se basaron. Como que quisieron quedar bien con las dos partes. Está condenado, pero no va preso", cuestionó.

Por otro lado, lamentó las formas que tuvo Pettinato durante el proceso. "Me hubiera sentido bien si pedía disculpas. Porque él venía acá todos los días buscándolo, pidiendo recetas. Él me conoce a mí muy bien", señaló Delia, quien además reconoció que no se imaginaba que la sentencia sería esa. "Me parece un desastre. No entiendo cómo nos prestaron atención a las pericias", rechazó.

"Las pericias fueron claras: cómo se ocasionó el incendio, la pericia de los médicos", explicó, mientras que remarcó la posición que tomó el fiscal, a la cual consideró "muy personal y rara". "Yo la verdad que no me esperaba semejante barbaridad", insistió. "Esperaba por lo menos una reparación. Y no, acá parece que no importa la vida de mi hijo. Yo sé que nada me lo devuelve, pero por lo menos quería una sanción como corresponde. Estoy muy dolida. No esperaba esto", lamentó.

Beatriz Muzio, la madre del neurólogo fallecido Melchor Rodrigo.

Al mismo tiempo denunció que su hijo "tenía el diablo al lado y no se daba cuenta" y que Rodrigo "trataba de ayudarlo porque él siempre fue así". "Se brindaba mucho a los pacientes, quería ver qué les pasaba. No se limitaba a hacerle una receta. Él pensaba que podía sacarlo de esa droga y el problema que tiene, lamentablemente. Pero se equivocó", consideró.

El hermano también protestó contra el fallo

"Lo interpreté como una falta de respeto. Estaban los elementos sobre la mesa, las primeras pericias mostraban que el fuego había sido adrede, que había solo dos personas y que hubo un acelerante. Todo eso lo tenía adelante y, sin embargo, llegaron al fallo que llegaron", repasó el hermano del médico fallecido ante las cámaras de TN.

El hermano del neurólogo Melchor Rodrigo, falllecido durante un incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

"Va mucho más allá de la condena por el tema de Melchor. Como sociedad estamos ante un problema muy grave. Después de esto, me siento totalmente desamparado. Tenemos una Justicia que termina mostrando este tipo de sentencias, es un sálvese quien pueda", reclamó el hermano.

"Como él (Pettinato) nunca habló, pensé que se iban a basar más en las pruebas que había. Y las pruebas eran más que suficientes para tener otro veredicto", afirmó el familiar del fallecido. "Es algo muy raro, me llama poderosamente cómo llegaron a esto. Esta gente ha estado su vida en la televisión, en radio, en equipos de rock; es gente que tiene llegada. Claramente esto no es normal", sostuvo.

Melchor Rodrigo falleció en el departamento de Felipe Pettinato, durante un incendio.

"Las evidencias eran clarísimas. Era un fuego que fue intencionalmente causado, no hubo ningún accidente doméstico. Todo el departamento terminó prendido fuego por las llamas que salían del cuerpo de mi hermano", describió el hermano de Rodrigo. "Me deja demasiado preocupado en lo que tiene que ver el derecho penal en la Argentina. ¿Qué podemos esperar? Teniendo tantas pruebas. El que está ahí se llamaba Melchor Rodrigo, pero podría haber sido cualquier hijo o pariente", concluyó.