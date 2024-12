Tomás Dente continúa su cruzada religiosa contra Olga y Luzu TV: apuntó contra Occhiato, Granados y Araceli

La cruzada religiosa que comenzó Tomás Dente contra los streamings de Olga y Luzu TV, a partir del sketch satírico del pesebre que protagonizó Tomás "Toto" Kirzner, que el producto que encabeza Migue Granados había copiado de la competencia, crece en fuerza y vehemencia minuto a minuto. Al punto de que en las últimas horas el conductor tuvo amenazas espirituales y palabras muy duras hacia el humorista, su colega Sofi Morandi y también para Nicolás Occhiato. "En tanto y en cuanto esté en televisión, los voy a hacer mierda. No les voy a dejar pasar una", aseguró.

"Que Nico Occhiato, que era un muerto de hambre que venía de Villa Luzuriaga, esté en un lugar importantísimo es porque tuvo el factor suerte; porque Dios decidió que estuviera ahí, porque no tiene talento alguno. Cuánta gente talentosa en este medio hay sin laburo, y está Nico Occhiato, que no te hilvana una oración con sujeto y predicado", lamentó Dente ante El impertinente que conduce de lunes a viernes por Net TV.

"Debería estar agradecido a Dios. Debería ir a Luján todos los días de rodillas a agradecerle a la Virgen, y no, se caga de risa y habla de las tetas de la Virgen, el malparido. Porque eso es lo que son: una manga de malparidos, desagradecidos e ingratos. Estás ahí porque Dios te pone, el trabajo te lo da Dios, no las personas. Las personas son vectores, ejes, ángeles en todo caso, que ubican en lugares de privilegios", aseguró el conductor, sin posibilidad de demostrar nada de lo que dice más que desde la fe. "Pero le falta Dios. No entienden que detrás de todo hay un plan divino. Se levantan todos los días, pueden ver, pueden caminar, pueden usar sus extremidades, pueden pensar, eso es un milagro de Dios. Todos los días Dios hace milagros sobre todos nosotros", agregó después.

El tono religioso del mensaje fue en el sentido de las críticas por el sketch que tanta polémica despertó, por burlarse de la tradición cristiana. Algo que Luzu hizo hace un año y que volvió a la luz luego de que Olga se copiara a la hora de repetir el contenido. "No se crean omnipotentes, más potentes que Dios, porque, ¿sabés qué? Les va a volver con creces, manga de ignorantes", les deseó Dente.

La polémica del sketch también generó que el conductor se pusiera el sayo ante las palabras que soltó en redes sociales Araceli González en defensa de su hijo, que interpretó a Jesús en el sketch de Olga. "Que un sujeto cómo ella diga que soy una 'basura' habla muy bien de mí. Mí postura fue clarísima. Y creo que todos ustedes me acompañan. Evidentemente no lo hice tan mal. Dejé mi soberbia y mí ego de lado hace rato. Por eso la ex modelo no logra entenderme. Gracias a todos", escribió Dente en su cuenta de X (ex Twitter).

La tónica religiosa bajó un poco cuando atacó a la panelista de Olga con un relato sobre una experiencia personal que tuvo con ella. "El año pasado había una nena con cáncer, que me contactó la familia porque trabajo en una fundación, para ver si conseguía un saludo de Sofi Morandi. Y la inefable que se sienta ahí y se hace la buenita, no fue capaz de responderme", reveló. "La cagué a audios y a mensajes pidiéndole un video para la nena que terminó falleciendo de cáncer porque la amaba", agregó enseguida.

"No fuiste capaz de responderme. El grado de miserabilidad que manejás por no contestarle a una persona cuando está pidiendo ayuda. Estás donde estás gracias a esta nena que te consume, a esta nena que tenía cáncer. No fuiste capaz de contestar el mensaje. Durante un mes entero te cagué a mensajes para que me contestaras. No fuiste capaz de decir: 'Sí, Tomi, te grabo el video para la nena'. Que estaba desfalleciendo en una cama. Miserable como todos los que están ahí", protestó Dente.

"Sos noticia por contar que te gusta curtir con pibas y con pibes. Porque no tenés otra cosa. No sale otra cosa de tu cabeza más que hablar de sexualidad. Porque eso es lo que hacen estos pibes: sexualizan todo. Y son título por sus elecciones sexuales. La sexualidad de un ser humano no es titulable y ustedes dejan mal parado al colectivo homosexual y bisexual, porque la gente que consume esto y ve este desagradable, lánguido, relajado de (Lucas) Spadafora, piensa que todos los gays son como él, y las bisexuales no son como Sofi Morandi", completó el conductor.

Al mismo tiempo, en su dinámica actual de buscar el escándalo y el enojo de las redes sociales para mantenerse vigente, Dente también siguió con su "vendetta" de animarse a hablar de los cuerpos de los protagonistas de los streamings de forma ofensiva. "Fíjense con qué naturalidad estamos relativizando que esta manga de pelotudos, malnacidos, estén hablando de las tetas (de la Virgen). No tienen respeto por nada. Ahora, vos no podés decir que la hermana de Lali (Espósito) tiene cara de travesti, o que la otra es una gorda impresentable (en referencia a Evelyn Botto) o que Toto Suar tiene cara de pelotudo", rechazó Dente.

"Se hacen los superados, los vanguardistas y te dicen: 'No, Tomás Dente habló de la cara de la hermana de Lali'. 'Dice que Toto Suar tiene cara de nabo'. Te mandan a cancelar. Ellos y la horda de fanáticos abnegados, con una cerrazón pocas veces vista, mandan y te cancelan. Pero hacen esto. Estos impresentables hacen esto y nosotros no nos podemos enojar", cuestionó el periodista de espectáculos. "A partir de ahora, y en tanto y en cuanto esté en televisión -y gracias a Dios tengo muchas ofertas para el año que viene-, los voy a hacer mierda. No les voy a dejar pasar una", prometió después.

Finalmente apuntó contra Migue Granados, tras las declaraciones en su canal en las que aseguró que son "una plataforma" y que "si no les gusta" el contenido no lo miren. "Un tipo que aplaudía chistes pedófilos, que llamó acá llorando para que no lo nombremos más, que no lo relacionemos con lo pederasta. ¿Qué más se puede esperar de un sucio asqueroso que festeja chistes sobre el abuso? ¿Sabés cómo se le arruina la psiquis y el corazón a una nena o nena que fue abusado cuando fue chico? Intrafamiliarmente o desde afuera. ¿Sabés cómo los condenaste de por vida? Y vos te cagás de risa de chistes así, Migue Granados. Sos un impresentable", disparó.

Lo cierto es que la promesa de Dente parece cierta y funciona como combustible para su nueva faceta confrontativa, que hace de la viralización en redes sociales su herramienta más certera para mantenerse activo entre el público, sin estar en un canal de primera línea, ya sea de aire o de cable.