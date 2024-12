El show de Ventura, el mito de la madre de Luis Miguel y la respuesta de las redes: "Años de vender humo"

Luis Ventura aseguró que Luis Miguel visitó a su madre, Marcela Basteri, en el hospital psiquiátrico Moyano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante la madrugada del lunes y motivó que sus colegas al aire de A la tarde se burlen de la información que brindó. La respuesta de las redes sociales fue aún peor, ya que allí lo llamaron "impresentable" y lo acusaron de llevar "años de vivir de vender humo". Aunque también un usuario le hizo una foto con IA (Inteligencia Artificial) para graficar la fantasía del periodista: un encuentro entre él, el cantante y su mamá.

Todo comenzó cuando Ventura afirmó que el artista "desapareció unas horas el domingo para lunes", durante el "horario de la madrugada". "Fue al psiquiátrico. Al Moyano. Habitualmente, y como siempre hace, visitó a su madre que se encuentra ahí. Eso es información. Por supuesto que nadie va a querer corroborar", informó. Las dudas ante el relato que acompaña desde hace años la carrera del destacado periodista de espectáculos -que oficia de panelista en el programa de América TV- se hicieron evidentes y hasta la misma conductora, Karina Mazzoco, le hizo una pregunta de rigor a su compañero: "¿Vos pensás que en el Moyano no le van a sacar una foto?".

"Yo quiero decir algo, seguramente me van a tratar de loco. Lo que yo digo es que Luis Miguel no es la primera vez que va a ver a su madre, sino que ha venido en muchas oportunidades a la Argentina. De manera secreta, usando pelucas, anteojos ahumados, parando en lugares no previsibles", continuó Ventura, sin amedrentarse ante los cuestionamientos de sus colegas.

Al instante siguiente, Mazzoco reprendió al periodista por el horario en que lanzó la data. "Lo único que yo sé que este hombre, Luis Ventura digo, tira este bombazo a las 17:57. ¿Cómo Ventura? Era para abrir el programa. ¿Te llegó ahora?", le preguntó. Si bien la escena pudo parecer un simple reto, a su vez fue una manera de exponerlo al punto de que sus compañeros comenzaron con un bombardeo de preguntas

"A medida que pasa el tiempo, en un establecimiento como en el que se encuentra, la evolución es lenta, pero va desmejorando tiempo a tiempo", explicó sobre el supuesto estado de salud de una más supuesta Basteri. Las dudas continuaban, pero una de las partes más desopilantes de la historia estaba a punto de suceder.

"Vayan a la miniserie. Tienen imágenes de una habitación azulejada, con azulejos blancos, que da la sensación de un internado, con una mujer de espaldas a contraluz de un ventanal. Es muy parecida la habitación con la que ocupa", aseguró Ventura. La máxima del periodismo es que las cosas se saben porque se vieron o porque una fuente lo vio. ¿Cómo sabe que es parecida si nunca estuvo en la habitación?

Luego fue Luis Bremer quien lo corrió al ex Intrusos. "Después de vender tres millones de entradas, ¿no tiene un dinero para pagarle una clínica psiquiátrica privada?", cuestionó. La respuesta de Ventura fue otra demostración de cómo escaparse de un tema: "¿Vos te acordás la historia de los abuelos de Wanda (Nara)? Vivían en Boulogne. Vivían en una villa miseria".

"¿Se acuerdan cuando la prensa tuvo acceso a ese lugar, cuando salieron publicadas fotos de cómo viajaba el abuelo? Los abuelos querían vivir ahí, y acto seguido, en función de la repercusión que tuvo el descubrimiento de los Colosimo, al mes y medio Wanda los lleva a España, creo que al regreso o durante el viaje fallece creo que el abuelo", comparó.

Lo cierto es que la salida con metáfora sin sentido no logró despejar las dudas de sus colegas, aunque lo más aproximado a una respuesta con sentido de por qué estaría internada en un hospital público fue que Basteri no quisiera irse de ahí. "Pero si la madre no puede tomar decisiones, está internada", lo cruzó Mazzocco entonces, aunque eso no impidió que Ventura siga con su teoría.

"Estamos hablando de una paciente que está internada hace, no sé, pero más de 10 años seguro, que no responde al nombre original. Hay un fallo judicial: debería ser extraditada a Asturias, que es donde estaría la familia de esta mujer, pero hay que ver si esta es la mujer. Porque se acuerdan que Andrés García había dicho que habían asesinado a Marcela Basteri", lanzó, en un claro desvarío de la supuesta visita al Moyano que había disparado todo.

Ahí fue que Bremer protestó por la falta de veracidad de que no puedan comprobar la identidad de la paciente. "Bueno, pero huellas digitales, le agarran el dedito, le hacen tocar el pianito y ya está. Luis Miguel, que anda chupando vinos de 15 mil dólares", ironizó. "Si el poder no está en el medio", respondió Ventura. "Si no andá a buscar a Loan (Danilo Peña)", agregó, en relación al niño que desapareció con cinco años en Corrientes.

También, mientras otras colegas hablaban de que con un estudio médico también se podía comprobar la identidad, Damián Rojo llevó la sátira al máximo cuando preguntó: "¿Y si Luis Miguel no es Luis Miguel? ¿Cómo hacés el ADN?". Las risas se escucharon en el estudio y hasta una sonrisa se dibujó en el rostro de Ventura.

Aunque esta sutil intervención para ningunear por conspiranoica la supuesta teoría que denunció el periodista, no alcanzó para evitar el remate de la historia: "Habría que ir dónde decía Andrés García que enterraron a una mujer que está debajo de una pileta en España. Si esa mujer, Marcela Basteri, y la mujer que teóricamente está debajo de la pileta, es el nombre de la que está internada".

Por este tipo de elucubraciones incomprobables fue que la respuesta en las redes sociales fue demoledora. "No le sigan dando crédito a ese tipo impresentable por favor", pidió un usuario de X (ex Twitter). "Ventura lleva años de vivir de vender humo", escribió otro. "Esto es como la autopsia del extraterrestre de Chiche Gelblung", bromeó un tercero.

No todas las respuestas fueron malas y hasta hubo un usuario que dio rienda suelta a la creatividad de las máquinas y subió una imagen compuesta con Grok, la herramienta de IA para generar fotos de X. En esta aparece Ventura en el medio de Luis Miguel con un moretón en la frente y la madre riéndose y tomando del brazo al periodista.

Lo cierto es que el cantante brilló en su primer show sold out en el Campo Argentino de Polo en el marco del cierre de su tour mundial. Con una audiencia que coreaba a toda voz sus canciones, cautivó al público con 20 de sus grandes éxitos, desde sus conocidas baladas hasta sus románticos boleros. Además, sorprendió a sus fanáticas con su versión a la canción navideña 'Santa Claus is coming to town' y tangos como 'Volver' y 'Por una cabeza'.