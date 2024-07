Tomás Kirzner le contestó a Pepe Cibrián: los motivos ocultos detrás de su pedido de disculpas

Tomás Kirzner, más conocido como "Toto", se encuentra en la cumbre del éxito con su participación en Olga. El joven encontró su lugar en los medios, donde puede hablar sin límites y comparte el sentido de humor con cada uno de sus compañeros.

En años anteriores, el joven de 25 años, le esquivaba a las cámaras y los micrófonos y prefería mantener su vida en lo privado. Sin embargo, la explosión siempre fue parte de él, debido a los éxitos de sus padres Araceli González y Adrián Suar. Y es de ellos que heredó su faceta artística, la cual demuestra en Mi Primo es Así con imitaciones a reconocidas figuras públicas.

El momento que molestó a Pepe Cibrián

¿Trabajar con amigos y estar en un contexto de chiste, puede hacerte olvidar de un vivo? Esto pareciera ser que le pasó a Tomás, cuando días atrás decidió llevar a la mesa un momento que protagonizó Pepe Cibrián: "¿Calle o Pepe?, ¿Calle o Pepe?", recordaron en el programa. Esto sucedió años atrás en una charla que tenían Susana Giménez y director teatral cuando debatían sobre la adopción de infancias por parte de parejas homosexuales. El dramaturgo contaba en ese momento que una niña le había contado que para sobrevivir tenía que recurrir a la prostitución y le preguntó a la rubia qué prefería: que la niña esté en la calle o que esté con él.

En los últimos minutos de transmisión del día jueves 18 de julio, Toto tomó la palabra por unos minutos y pidió perdón al actor, que juró iniciar acciones legales en contra del canal de streaming: "Me estoy riendo y contando algo horrible, que eso es lo que se ve. No es mi intensión por supuesto", comenzó diciendo.

Luego, retomando las palabras de su jefe, Migue Granados, el joven recordó los sucesos trágicos que sufrió en su vida: "Para el que no lo sabe, que es acá cuando me revolvió un poco las entrañas estos últimos días, yo tengo dos abusos encima", confesó sin "querer desviar el foco". Además, aseguró que siempre que periodistas le preguntaron al respecto abordó el tema desde el respeto.

El día en el que Toto contó sobre sus abusos

Aunque Tomás Kirzner pareciera tener todo servido, también tiene una historia fuerte detrás que se animó a compartir. En una de sus participaciones en PH, Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, abrió su corazón y contó lo que nunca se había conocido de su privacidad.

Lo contó cuando llegó el momento del fogón y los invitados del programa —Cecilia Roth, Mauricio Dayub, Belén Ludueña y Tiago PZK, además de Tomás— debieron contar a qué momento de su historia desearían volver y por qué: "Al Toto de siete años le hubiese dicho que no hace falta ir a ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día". A partir de allí, comenzó a contar que a esa edad fue víctima de abuso por parte de un vecino del barrio donde vivía.

Tomás Kirzner habla por primera vez de su abuso

Según el mediático, los abusos pasaron en el momento en que el visitaba a un amigo, donde se topó con una persona que trabajaba en el barrio y abusó de él: "No sé ni cómo se cuenta, no sé ni cómo se anuncia. En dos oportunidades abusaron de mí", dijo sobre el tema. Además, declaró que desde aquel momento sufrió ataques de pánico, lo que llevaron a su madre Araceli González a darse cuenta de que algo malo le había ocurrido.

Días más tarde de su primera confesión pública, periodistas se acercaron a Tomás Kirzner: "¿Te dolió que empezaron a criticar a tus padres?", le preguntó el movilero del programa conducido por Ángel De Brito. Con tono serio y calmado, este se sinceró: "Fue desagradable. Es feo porque inevitablemente uno piensa la situación al revés. Yo no tengo hijos, pero me dolió más que los hayan criticado, porque no tiene nada que ver. Es una idiotez total, porque mis dos papás me cuidaron toda la vida y me siguen cuidando. Pero no me importó y tampoco iba a decir nada porque al fin y al cabo son tres comentarios. Ellos estaban más ocupados en ver qué necesitaba yo, que ver comentarios de afuera".