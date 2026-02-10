Tomás Mazza y Juanita Tinelli se cansaron de jugar al misterio: la historia de amor que nació en TikTok y explotó en Kick

Durante años Tomás Mazza fue famoso dentro de su propio mundo: el fitness, los streams y las peleas de influencers. Pero bastaron un comentario en TikTok y un beso frente a miles de espectadores para que saltara al universo del espectáculo. El responsable indirecto del fenómeno fue el apellido Tinelli. Todo empezó con un intercambio aparentemente inocente. En un video, Mazza comentó: "Hola mi amor. Qué linda estás". La respuesta de Juanita Tinelli llegó al instante: "Hola, mi vida". Internet hizo lo suyo: capturas, memes y detectives digitales empezaron a reconstruir cada like cruzado como si fuera un thriller romántico.

Lejos de apagar el fuego, ambos lo alimentaron. Durante semanas aparecieron mensajes cómplices y respuestas ambiguas hasta que llegó el momento decisivo: Juanita se sentó junto a él en un vivo de Kick. Entre risas y comentarios del chat, jugaron al tira y afloje sentimental. Ella intentó enfriar la situación: "Igual, posta, no somos novios. De verdad". Él respondió sin dudar: "No, no. No somos novios. Pero vamos a serlo". "Pasó el tren varias veces", retrucó ella.

Minutos después, frente a miles de espectadores que pedían una confirmación, se besaron. Clip viral instantáneo. TikTok, Instagram y X convertidos en una sola conversación. En el mismo stream recordaron su primera cita. Mazza confesó que pensó que no le gustaba y que estaba inseguro por la diferencia de altura. Juanita, divertida, aseguró que sus frases "raras" la habían hecho sentir cómoda. "Me hacés sentir cómoda", dijo, generando otra ola de recortes virales.

La reacción de Marcelo Tinelli al nuevo romance de Juanita y Tomás Mazza

La escena fue tan potente que incluso llegó a Marcelo Tinelli, aunque no por vía familiar sino digital. Cuando el periodista Juan Etchegoyen le preguntó su opinión, respondió con humor: "JAJAJA acá estoy Juancito. ¿Qué devolución tengo que hacer?". Y luego soltó la frase que terminó de sellar el momento generacional: "No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche". Cerró con un corazón. Así, la relación avanzó como avanzan hoy muchas historias: primero contenido, después vínculo. Mazza, el influencer fitness de 25 años que creció entre rutinas, boxeo amateur y streams diarios, pasó del nicho deportivo al prime time del algoritmo. Y Juanita Tinelli confirmó que, en 2026, ni los romances se anuncian en revistas ni los padres se enteran en casa: se enteran en vivo y con cientos de espectadores viendo.