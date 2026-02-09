Las mentiras más comunes en las apps de citas al descubierto: ¡cuidado en San Valentín!

En el mundo de las apps de citas, donde el amor está a solo un swipe, la sinceridad a veces queda relegada a un segundo plano. Según el investigador David Markowitz, profesor asistente de análisis de datos de redes sociales en la Universidad de Oregon, las mentiras en estas plataformas son tan comunes como los "buenos días" en un grupo de WhatsApp familiar. Pero, ¿qué tipo de mentiras son las más populares? Spoiler: no todas son tan graves.

Markowitz y su equipo estudiaron cientos de mensajes entre usuarios de apps de citas durante la llamada "fase de descubrimiento", ese momento crucial entre el match y la primera cita. Así las cosas, descubrieron que las mentiras se dividen en dos grandes categorías: las de autopresentación y las "mentiras piadosas".

¿Cuáles son las mentiras más comunes en las apps de citas?

En la categoría de autopresentación, están las clásicas exageraciones para parecer más atractivos: desde decir que uno asiste al gimnasio cinco veces por semana hasta afirmar que amas leer la Biblia porque el match parece muy devoto. La gente tiende a ajustar su perfil y sus mensajes para encajar mejor con los intereses del otro. Y, aunque eso no es tan peligroso, lo que llama la atención es que si la cita prospera, será muy -demasiado- fácil descubrir la mentirita.

El segundo tipo de mentira es el equivalente digital del "me encantaría, pero tengo que bañar el perro". Estas son las famosas butler lies o mentiras piadosas, que sirven para evitar compromisos sin cerrar del todo la puerta. Ejemplo clásico: "Perdón, mi teléfono murió", cuando en realidad la persona estaba viendo Netflix en pijamas o... en otra cita. Estas mentiras son prácticas, aunque no necesariamente... éticas.

Tinder y las mentiras en las apps de citas

Según los estudios de Markowitz, solo el 7% de los mensajes analizados contenían mentiras . Así que no todo está perdido: la mayoría de las personas son honestas. Sin embargo, también se encontró una correlación interesante y es que quienes mienten más tienden a pensar que los demás también lo hacen.

Eso sí, cuidado con las mentiras descaradas: confesar el amor perruno cuando se es alérgico a los perros o asegurar que que de estatura medís 1.80 cuando apenas alcanzás los 1.60 puede ser una cita fracasada sin dudas. Es que la confianza es clave en cualquier relación, incluso si comenzó con un swipe.

En esta línea, un poco de make up digital puede ser inofensivo, pero nadie puedo olvidar de mantener los pies en la tierra. Al final del día, el amor verdadero no necesita filtros... o al menos no demasiados.