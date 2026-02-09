Tini Stoessel y ¿un palito para alguna de sus colegas?: "Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras"

Tini Stoessel creció a la fuerza y en los últimos años tuvo que enfrentarse a muchas pálidas, desde la intromisión en su vida por la relación con Rodrigo de Paul a la frustración de saber que muchas de sus amistades en realidad no la querían sino que estaban por interés con ella. Los años de fama la hicieron madurar, aunque el costo del aprendizaje a veces parezca demasiado caro.

"Estoy harta", reveló la cantante en una de las entrevistas de prensa que otorgó en el marco de su gira Futtura. "Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que están los límites en todos los aspectos", añadió enseguida. Stoessel fue mucho más allá y aseguró que eso se intensificaba "en la industria", donde todo esto le tocó "mucho más ingenua" y "chiquita".

Al mismo tiempo precisó que en un momento "te empezás a dar cuenta de la verdad y más por dónde va la gente" y todo se hace más fácil. "Lo bueno es que te hace elegir también qué querés ser vos, porque de repente podés convertirte en eso", analizó, de una forma lo suficientemente reflexiva como para que transformarse en lo que odia sea una posibilidad..

"Creo que empecé a cuidar mi energía para decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir 'bueno, me alejo'", señaló Tini. "Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir 'no quiero que formes parte de mi vida'", aclaró, de una manera lo suficientemente críptica como para no indicar con precisión a quién se refería.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel de paseo.

"Creo que cuidarme a mí, cuidar mi energía, cuidar a los míos, cuidar mi espacio, entender quiénes son las personas que de verdad me quieren", enumeró Stoessel en relación a sus prioridades. "Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior, muy fuerte", agregó. Cabe recordar que desde 2022, cuando comenzó a salir con De Paul, las críticas contra ella se multiplicaron y hasta la llevaron a una ruptura momentánea con el futbolista, y luego una reconciliación en secreto para evitar el qué dirán.