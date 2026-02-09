Wanda Nara marcó territorio sin Icardi: lujo, avión privado y un viaje con sus hijas que lo sacó de quicio

El fin de semana estuvo cargado de tensión alrededor del WandaGate. La China Suárez llegó al país para festejar el cumpleaños número 8 de su hija Magnolia, con una celebración que muchos consideraron modesta para la magnitud de la famosa "casa de los sueños". En ese contexto, y en medio de una guerra abierta con Mauro Icardi y su novia, Wanda Nara reapareció con una simple foto que enloqueció a más de uno.

El delantero se quedó en Turquía mientras su casa se llenaba de inflables, decoración y nenes. Aun así, pretendía que sus hijas, Francesca e Isabella, asistieran al cumpleaños, pese a que él no estaría presente. Ante la negativa de las menores, habría intentado sobornarlas con regalos, pero las chicas se mantuvieron firmes en su decisión de no ir.

Así fue el cumpleaños de Magnolia, hija de la China Suárez, en la casa de Mauro Icardi

Frente a ese escenario, el futbolista recurrió a la Justicia. El juez interviniente escuchó el deseo de las nenas, que finalmente viajaron a San Luis con su mamá en lugar de asistir al festejo que buscaba mostrar una imagen de familia ensamblada en redes sociales.

Mientras Mauro movía cielo y tierra para cumplir el capricho de su novia, Wanda respondió fiel a su estilo: publicó en sus historias de Instagram la imagen de una Chanel Kelly Bag , una de las carteras más codiciadas del mundo de la moda. Con una estética sofisticada, estructura rígida y herrajes clásicos de la maison francesa, el accesorio se robó todas las miradas desde el primer momento.

Mientras Icardi y la China Suárez querían la foto familiar, Wanda Nara presumió su nueva cartera de 7 mil dólares

El valor de este modelo ronda los 7 mil dólares, dependiendo de su estado y edición. La Bad Bitch entiende el poder de las redes sociales y sabe que cada imagen funciona como un mensaje. En este caso, la postal dejó clara su postura: disfrute, seguridad y ostentación sin culpa.

Para sumar más leña al fuego, Nara también mostró detalles de su viaje en avión privado a San Luis. "Siempre así", escribió en una foto en la que se la ve recostada junto a sus dos hijas, que la abrazan. Otra indirecta letal para Icardi, quien busca la restitución de las menores, mientras Wanda se muestra decidida a continuar su vida en Argentina junto a ellas y sus hermanos.

Para Mauro Icardi que lo mira desde Turquia: Wanda Nara presumió un fin de semana con sus hijas

Durante la estadía, la conductora también presumió distintos paseos con paisajes de lago y lujos exclusivos. Sin embargo, Francesca e Isabella aparecieron siempre de espaldas, en cumplimiento de la orden judicial que le prohíbe mostrar sus rostros en redes sociales.

El regreso a Buenos Aires también tuvo momentos íntimos entre madre e hijas. Mientras Francesca eligió relajarse con música, mascarillas y mates junto a su mamá, la más chica se acurrucó en los brazos de Wanda Nara, sellando un fin de semana cargado de mensajes, silencios y gestos que hablan por sí solos.