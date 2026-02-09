El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba a través de una app de citas

El suicidio del soldado Rodrigo Gómez de 21 años, quien al momento de quitarse la vida el último 16 de diciembre estaba de servicio en la quinta presidencial de Olivos, dio un giro inesperado de acuerdo a lo que reveló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa que brindó junto a la jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado. El joven había sido extorsionado por una banda que operaba a través de apps de citas, integrada por siete presos.

En la conferencia donde detallaron el accionar ilegal y criminal de las siete personas que se encontraban detenidas en la Unidad N°36 de Magdalena y a disposición del Sistema Penitenciario, también estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además del ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich. Allí revelaron cómo utilizaron una app llamada Evermatch, a través de la cual estafaron y extorsionaron al soldado, para ser detenidos durante esta madrugada, a partir de una serie de operativos.

Rodrigo Gómez era soldado y cuidaba la quinta presidencial de Olivos cuando se quitó la vida.

En aquel entonces Gómez se contactó con un perfil falso denominado "Julieta Ayelén Cardozo" y tras intercambiar algunas cosas, un "audio del terror" apareció en la conversación. Esta pertenecía, supuestamente, a una "madre alterada" que comenzó a acusar al soldado de tener una relación virtual con su hija, una menor de edad de sólo 17 años. Tras ser acusado de degenerado, un llamado llegó al teléfono de Gómez. Del otro lado estaba un supuesto integrante de la Policía de la Ciudad llamado Matías Nahuel Conti. El nombre pertenece a un efectivo real, aunque del otro lado de la llamada no estaba él sino uno de los detenidos haciéndose pasar por él.

El organigrama de cómo operaba la banda que extorsionaba a través de la app de citas Evermatch.

Si bien se descartó que se tratase de él, a la luz de los hechos no fue lo que percibió Gómez. En la conversación, el estafador extorsionó a la víctima como para darle silencio alrededor del caso y le exigió diferentes sumas de dinero a cambio de cierta paz por el error que había cometido.

El problema era que las transferencias reclamadas no cesaban y para Gómez no terminaba una supuesta causa que nunca había existido. El dinero ingresaba a nombre de mujeres vinculadas a la asociación ilícita, pero luego era redistribuido al punto de que se le perdiese el rastro.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la juez Sandra Arroyo Salgado.

En la carta de Gómez que encontraron, el patrón se hizo evidente. "¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata", detalló.

"Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra", reconoció Gómez minutos antes de quitarse la vida.

La quinta de Olivos.

La misiva de despedida que dejó el soldado fue vital para dar con los criminales que lo impulsaron a quitarse la vida. Allí había anotaciones de las transferencias y cálculos escritos de las deudas acumuladas. Estas sirvieron para dar con los tres cabecillas de la organización: Tomás Matías Francavilla -quien se hacía pasar por Nahuel Conti- que se alojaba junto a Mauricio José Duarte Arecó en la Unidad 36 de Magdalena y Kevin Manuel Sandoval de la Unidad 26 de Olmos.

Además, otras cuatro mujeres que operaban desde el exterior fueron los siete detenidos del caso. Se trata de Camila Alejandra Moscato, Iara Ayelén Cosentino, Érica Yamila Torres y Karen Yael Cufré, quienes cumplían otras funciones en la estructura delictiva.

La jueza Sandra Arroyo Salgado fue parte de la conferencia de prensa.

"La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas", explicó Arroyo Salgado. El día que Gómez se quitó la vida estaba de servicio en la quinta presidencial y no habló con nadie lo que padecía. Simplemente se quitó la vida por enfrentarse a un peso mucho más grande que lo que sus hombros podían sostener.