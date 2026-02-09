Big Bang! News
Guerra pop

El cumpleaños de Lizardo Ponce dejó al descubierto la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Las cantantes no quisieron ni cruzarse y se supo cuál es el motivo.

09 Febrero de 2026 13:55
Emilia Mernes y Tini Stoessel
Lizardo Ponce cumplió años y no escatimó en nada: organizó una megafiesta en un boliche de la Costanera y logró reunir a las principales figuras del espectáculo, la música y el streaming en una sola noche. Entre los invitados estuvieron Tini Stoessel y Emilia Mernes, en medio de versiones que hablan de un conflicto entre ambas.

Con un dress code total black, la lista de invitados fue de alto voltaje: Martita Fort, Maxi López, Duki, Mica Tinelli, Ian Lucas, Grego Rossello, Lucas Spadafora, Juli Castro, Franco Masini, Ruggero Pasquarelli, Luli Fernández, Martu Morales y Leandro Saifir, entre otros, dijeron presente.

Lizardo Ponce festejó su cumpleaños y dejó en evidencia la enemistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
Si bien las fotos del cumpleaños se viralizaron rápidamente, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención: la frialdad total entre Emilia y Tini. Las artistas supieron ser grandes amigas y en otros eventos se mostraban juntas, con bailes y abrazos. Esta vez, la escena fue completamente distinta y cada una se mantuvo distante.

De hecho, en redes sociales advirtieron que la oriunda de Nogoyá estuvo sentada en la mesa principal junto a Lizardo Ponce, mientras que la "Triple T" prefirió ubicarse más alejada, con otro grupo de amigos.

Emilia Mernes y Tini Stoessel dijeron presente en el cumpleaños de Lizardo Ponce pero no se quisieron ni saludar
Stoessel y Mernes sostendrían un conflicto que no fue reconocido públicamente por ninguna de las dos, vinculado al pase de bailarines que formaban parte del staff de ambas y que habría derivado en un problema salarial.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien meses atrás habló del tema en el streaming Love/ST y aseguró que algo cambió entre las cantantes: "Habría un distanciamiento entre Tini y Emilia. No sabemos qué pasó, pero había unos bailarines que eran parte del staff de Tini y se fueron de gira con Emilia. Después de eso fueron convocados al casting de Futttura y no quedaron", explicó, dejando entrever cierto malestar en el entorno profesional.

"En un momento podría ser que Tini y María pasaron varios días juntas cuando grabaron su nueva canción, y tal vez hubo una escena de celos o María le contó algo, porque con Emilia se odian", agregó Méndez, alimentando la versión de una interna más profunda dentro del pop femenino.

Así, entre rumores y gestos que no pasaron inadvertidos, Emilia Mernes no estuvo presente en Futttura, uno de los shows más importantes en la carrera de Tini Stoessel. Y en el cumpleaños de Lizardo Ponce ni siquiera se acercaron, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación silenciosa de la pelea.

