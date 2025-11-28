Dolor en la televisión: falleció Meche Portillo, el corazón silencioso que sostuvo a "Intrusos"

Mercedes "Meche" Portillo, productora de Intrusos y sostén silencioso de tantas temporadas en la televisión, murió este jueves 27 de noviembre luego de días en terapia intensiva por una neumonía bilateral que había comprometido gravemente sus órganos. Apenas dos días antes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían contado en el aire el delicado estado de salud de su compañera, pidiendo oraciones y agradeciendo el cariño que empezaba a llegar de todos lados. Pero el desenlace fue inevitable.

Durante la emisión del programa del martes, ambos habían explicado que el cuadro era crítico y que Meche necesitaba asistencia total. Incluso decidieron postergar la función de Socios al Desnudo, prevista para el 29 de noviembre, como gesto de acompañamiento. Nada hacía prever que, solo horas después, estarían escribiendo palabras de despedida. La primera voz en quebrarse públicamente fue la de Rodrigo Lussich. En su cuenta de Instagram, publicó una foto con Meche y la acompañó con una sentida despedida. "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea, voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste", comenzó. Después confesó que aquella carta esperaba no tener que publicarla nunca: "Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta...".

En esas líneas se asoma la intimidad de una relación que excede lo laboral. Una amistad forjada en pasillos, viajes y escenarios, en largas sobremesas y complicidades profesionales. "Si sentís que ya no hay más aire por aquí, volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento...", escribió, como si pudiera acompañarla en ese vuelo que ya no es metafórico. Finalmente, publicó el cierre de la carta: "Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos. Meche (1972 - 2025 - infinito)".

El conductor de Intrusos también agradeció los mensajes de apoyo que recibió en estos días: "Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir". Y dejó un pedido final, que es casi un abrazo a la familia: "La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline. Llenen la cuenta de mensajes que ellas la van a leer". Adrián Pallares también expresó su dolor. Su mensaje, igual de profundo, revela que la pérdida todavía no termina de asentarse. "No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer", escriobió.

Rodrigo Lussich y Mercedes Portillo.

Y siguió: "No encuentro explicación a semejante injusticia de la vida". Y enseguida dibujó quién era Mercedes cuando las cámaras no apuntaban hacia ella: "Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera". Pallares recordó su torpeza frente al dolor, admitiendo que no encuentra las palabras justas, pero sí las imágenes. "Solo quiero recordarla siempre así como en la foto", dijo sobre la imagen donde posan juntos, sonriendo, sin saber que esa escena quedaría suspendida para siempre en el pasado.

Esa comida del sábado anterior, que compartieron los tres -él, Lussich y Meche- se convirtió ahora en un tesoro inesperado: "Nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral... y nadie pudo pensar que sería la última de los tres juntos". El mensaje culminó con una gratitud atravesada por la ausencia: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por cuidarnos, por tu amor a la pelea y a no rendirte por nada. Vas a estar siempre en mi mente y en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida, compañera querida".

Rodrigo Lussich y Mercedes Portillo.

Mercedes Portillo fue durante años una presencia discreta pero fundamental en los ciclos que acompañó. Una de esas figuras que sostienen equipos, organizan el caos del vivo, contienen ansiedades y multiplican energías. Quienes la conocieron destacan su profesionalismo, pero sobre todo su manera de estar: generosa, protectora, luminosamente presente. La televisión argentina llora hoy no solo a una productora talentosa, sino a una mujer que dejó huellas profundas en quienes compartieron días, noches y escenarios con ella.