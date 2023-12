"¡Tomátelas, boludo!": Canaletti se calentó con Trebucq y lo cruzó por el decretazo de Milei

Si hay algo que modificó la corta gestión del presidente Javier Milei es la grieta. Aquella que antes dividía a peronistas de antiperonistas, ahora separa a quienes defienden los valores del republicanismo y la Constitución Nacional, por sobre quienes quieren que el DNU que deroga 366 leyes pase sin que el Poder Legislativo y el Poder Judicial intervengan al respecto.

En la mañana del viernes, al aire de Mañanísima, se vio un ejemplo de esto cuando se cruzaron el periodista Ricardo Canaletti y Esteban "El Pelado de Crónica" Trebucq, que terminó con el especialista en policiales de Canal Trece enojado, insultando y yéndose del estudio.

"¿Alguien puede estar en desacuerdo con que se desarme el observatorio de precios del Ministerio de Economía? ¿Ustedes creen de verdad que hay gente protestando por eso?", se preguntaba el conductor militante de Milei mientras participaba desde su casa de una entrevista en el programa que conduce Carmen Barbieri.

"Creo que la idea tuya está clara y en alguna medida comparto el tema de que hay políticas que podrían ser beneficiosas, que están incluidas en este DNU. Pero las formas, vos sabés bien que las formas son importantes. Para algo hay una constitución, y la Constitución establece con claridad cuáles son las condiciones que tiene que tener un DNU", explicaba Canaletti, un periodista con décadas de experiencia en el rubro policial.

"Lo acabo de decir", expresó en su defensa Trebucq. Aunque mientras tanto su colega continuó con su explicación. "En consecuencia, este no las cumpliría. Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista, me parece que el contenido de este DNU yo lo puedo compartir en buena medida, pero la forma no", insistió.

Esteban "El Pelado" Trebucq, cuando todavía estaba en Crónica TV.

Allí fue cuando el ataque de Trebucq, siempre atento a defender a Milei, se hizo evidente. "Hagamos una cosa. No te lo preguntemos a vos, preguntémosle a los jueces. Si vos no sabés, ¿qué te parece?", le propuso. "Pero, escuchame. Me estás un poquito menospreciando, ¿no? Porque después de todo soy periodista y puedo dar mi opinión. Escuchame, 'Pelado', hasta ahí", lo frenó Canaletti.

"Pero pará, vos me dijiste 'yo no sé'. Perfecto, si vos no sabés, preguntémosle a los jueces entonces", arremetió el ex Crónica TV, nuevamente con la intención manifiesta de ningunear al sexagenario reportero policial.

Esteban "El Pelado" Trebucq en aquel polémico móvil que hizo donde desfilaron supuestos seguidores de Horacio Rodríguez Larreta con una Fanta en la mano.

"Eso es una respuesta de cafetín. Estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. Escuchame una cosa, yo te digo que es inconstitucional. ¿Está claro? ¿Querés que te lo diga así?", le preguntó Canaletti. "Yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Vos sos un instrumento que está allí, pero en realidad este programa está hablando con el público. Y tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias para quedar mejor que el otro. ¿Está claro?", manifestó el de Canal Trece, ya visiblemente enojado.

"Bueno, perfecto. No sabía que eras abogado constitucionalista", chicaneó Trebucq, sin más argumentos que despreciar al otro profesional. "No se trata de eso, hermano. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida, ¿qué miércoles tiene que ver?", le explicó el especialista en policiales, con el objetivo de la difícil tarea de desasnar al conductor que se hizo popular cuando en un móvil que hizo en San Justo hizo desfilar a docenas de supuestos fanáticos de Horacio Rodríguez Larreta que aparecían con una botella de Fanta que habían recibido para opinar así.

Esteban "El Pelado" Trebucq y Javier Milei, en una de las tantas entrevistas que le realizó al actual presidente.

"Los abogados constitucionalistas entienden que no es constitucional, que quede claro", reculó Trebucq. "¿Entonces para qué me dijiste toda esta sarta de tonterías que me dijiste antes?", le preguntó Canaletti. "La inmensa mayoría de los constitucionalistas dicen que no es constitucional. Dicho esto, si no es rechazado por las dos cámaras va a tener fuerza de ley", aseguró "El Pelado".

"Mirá, yo te voy a decir. Lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política y que hay que hacer política en el Congreso, para obtener eso que estás diciendo. Ese es el camino que hay que seguir, no hay otro camino. No se impone por la fuerza. Hay dos controles acá acerca de los DNU, uno es el del Congreso y el otro es el judicial. Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales, salvo alguna que otra excepción", reflexionó Canaletti.

Ricardo Canaletti lleva décadas como periodista de policiales.

El acorralamiento que hacía el sexagenario de su colega ya era tan evidente, que Trebucq continuó con su táctica para intentar desprestigiarlo, mientras camuflaba su apoyo al decretazo antirrepublicano de Milei. "¿Me explicás cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor?", le preguntó. "Hay una comisión bilateral que lo tiene que analizar, tiene 10 días ¿Vos querés que yo te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste?", protestó Canaletti. "Es bicameral, no es bilateral", precisó Trebucq, aprovechándose de la confusión menor de su colega.

En ese momento Carmen Barbieri le pidió que no se enoje a su compañero de programa, pero la situación ya había ascendido mucho y las provocaciones de Trebucq habían sacado de las casillas al de El Trece. "Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, si vamos a hablar, vamos a hablar bien", afirmó Canaletti.

Esteban "El Pelado" Trebucq protestó siempre contra el periodismo militante, hasta que empezó a militar por Milei.

"¿Pero yo qué tengo que ver con la farándula? ¿Cómo es el tratamiento? Primero te digo que es bicameral, no unilateral", volvió a chicanear Trebucq. "¿Qué? ¿Vos no lo conocés? Pero vos sos periodista, explicáselo vos a la gente", le pidió Canaletti, ya evidentemente cansado del esteril intercambio.



"Claramente que lo conozco", indicó Trebucq. "¡Entonces explicáselo vos! ¿Para qué me preguntás a mí?", le preguntó el periodista. "Si no sabés ni cómo es", cuestionó "El Pelado". "No, no... andate ahí, andate ahí querido, sos un maleducado. Con razón venís de... dejémoslo ahí ¡Tomátelas! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!", lanzó Canaletti justo antes de sacarse el micrófono, pararse e irse del estudio.

Barbieri intentó calmar las cosas, pero la pelea ya se había concretado. El nivel político de Trebucq se manifestó bastante parecido al de un troll de Twitter, aunque lamentablemente para el público es un comunicador que conduce programas televisivos.