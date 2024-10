Susana Giménez humilló a Cristian Castro: "Decía gordo, gordo sucio"

Desde su regreso a la pantalla chica, Susana Giménez genera sensaciones cada domingo. Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez fueron algunos de los invitados que pasaron por el living de la diva el día de ayer, donde protagonizaron un tenso momento que revolucionó las redes sociales.

Fiel a su estilo, la conductora no se guardó nada y fue así que recordó los vergonzosos chats del cantante y su pareja, donde se pudieron ver comentarios despectivos sobre el cuerpo del artista y algunas cuestionables actitudes que realizaba en su intimidad. La comunicadora recordó palabras claves de aquellos mensajes: " Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas . Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica", expuso y dejó boquiabierto a su invitado.

Susana Giménez recibió a Cristian Castro y su novia

"Qué picante, Susana. Picante", reaccionó el músico medio incómodo. Mariela también fue atrapada por la comodidad del living de Susana y remarcó: " Sí, yo le perdí perdón y también públicamente ". Cabe destacar, que los tortolitos estuvieron separados un tiempo, y fue en aquella época que salieron a la luz los despectivos mensajes: "Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?", se la escucha decir a Sánchez en el audio filtrado que la Su trajo al presente. Sin embargo, en su última aparición demostraron dejar aquel inconveniente en el pasado y derrocharon complicidad en el programa de la diva de los teléfonos.

Cristian Castro y su novia llegaron a los estudios de Telefe combinando sus outfits. La mujer optó por un vestido amarillo, mientras que el musico eligió un traje blanco que complementó con un pañuelo del mismo color que la vestimenta de su chica. Y aunque para ellos le pareció un buen plan, la audiencia rápidamente se expresó en la red social de X, donde se volvió tendencia "Gordo sucio" y muchos comentarios: "Que alguien diga si a Cristian Castro y a la novia los auspicia Mercado Libre", bromeó un usuario haciendo referencia al color.

Los memes en X no faltaron tras la visita de Cristian Castro a Susana

Pese a las malas rachas que atravesó la pareja, hoy se encuentran enfocados en el futuro. Es así que confesaron que desean casarse y tener un hijo: " Yo ya me casé, pero quiero que me salga una bien ", se sinceró el cantautor.

Los sincericidios de las exs

El audio haciendo referencia a su cuerpo no es el único desliz público que protagonizó Cristian Castro. Y es que meses atrás, Gabriela Bo, ex esposa del cantante, develó información de lo más privada. Se trata de su gusto a la hora de dormir, de tomar su leche con un biberón.

Los exóticos gustos de Cristian Castro

Cristian Castro, lejos de intimidarse, salió a confesar: "Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay, que niñito', 'eres un bobito'", declaró tras la polémica.