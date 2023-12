Tras las denuncias por maltratos y acoso, Laje abandona América TV: "Sufrí una brutal operación política"

Finalmente no fueron las innumerables denuncias por "maltrato laboral", "violencia" y también por "acoso sexual" que recibió de parte de sus ex compañeras lo que terminó sacando de la pantalla de América TV a Antonio Laje. Sino que simplemente se necesitó un cambio de Gobierno, en este caso la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, para que el histórico conductor decidiera dar un paso al costado en la señal bajo la excusa de asumir nuevos retos.

Este viernes, después de 10 largos años en América, el veterano periodista anunció que se mudará a la pantalla de LN+. "Hoy dejamos BDA (Buenos días América) y vamos a empezar a disipar dudas. Yo decido irme. El canal me propuso seguir. Yo decido irme porque creo que hay ciclos que se terminan. Son diez años. Es mucho tiempo. Yo la pasé fantástico acá. Realmente yo me he sentido como si esto fuera mi casa, porque así trabajé. Con total libertad, muy cómodo", comenzó diciendo.

Y siguió: "Es un canal muy particular América, porque uno habla del canal y en realidad el canal, Daniel Vila es la cara visible del canal, es de trato diario, si querés. Acá es como muy cercano, el trato que tenés con quien trabajas. Yo la pasé fantástico. Me parece que crecí mucho, hicimos todo lo posible con Jimena (su histórica productora) y con todos nuestros columnistas que fueron pasando, y que están hoy, por supuesto, todo lo posible por hacer el mejor programa, darles el mejor producto".

En ese sentido, Laje aseguró que durante todos estos años en América TV siempre dijo lo que piensa. "Dije lo que pensaba cada vez y lo voy a seguir haciendo. Digo, esto es lo que somos, esto es lo que soy, te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que sí tenés que tener claro es que siempre todo es con una convicción y siempre pensando en tratar de tener algo mejor y de tener un país mejor, de tener futuro, de poder progresar, de eso se trató todo lo que se dio en BDA", remarecó.

Antonio Laje se muda a la pantalla de LN+

Luego de agradecerle a sus compañeros, en especial a Daniel Vila, uno de los dueños de la señal, recordó las denuncias que recibió en 2021. "Tuve momentos muy complicados, cuando, por ejemplo, desde una agencia de colocación que se llama Inadi, que es además un centro de operaciones políticas que por suerte se va a terminar, armaron una operación brutal, tal, te repito, brutal todo el tiempo. Una operación increíble política con el único fin de sacarme del aire", disparó.

Y continuó: "Me hicieron un daño gigantesco, personal, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, pero acá estamos. ¿Y sabemos por qué estamos acá? Insisto, se lo debo exclusivamente a Daniel Vila. Porque Daniel como me conoce y como sabe y supo todo lo que pasaba, desde el primer día, desde el primer momento dijo ´vos no te movés de acá´. Y Daniel dio la cara. Entonces esas cosas para mi son fundamentales. Esto nunca lo voy a olvidar y te marca en algún punto también quién está del otro lado"

Finalmente, el conductor remarcó que "hay ciclos que conviene cerrar" y cerró: "Todos queremos por momentos o cada tanto empezar algo nuevo y volver a ponerle nuestra impronta a otro proyecto y otro desafío. Por eso me voy, no busqué ninguna otra razón. No es fácil irse, no es fácil irse después de mucho tiempo donde, insisto, te movías y nos movimos como si fuera nuestra casa. Pero hay que seguir adelante, hay que encarar nuevos proyectos y este va a ser uno de ellos".

En noviembre de 2021, tras la renuncia de María Belén Ludueña, quien se quebró en llanto al aire cuando se despidió del noticiero Buenos Días América, las denuncias contra Antonio Laje se multiplicaron rápidamente. La escalada fue tan dura que terminó con la salida de Liliana Parodi, que era gerente de contenidos del canal de Palermo. El conductor fue acusado por muchas ex compañeras de "maltrato laboral", "violencia" y también por "acoso sexual".

Las primeras ex panelistas de América que hablaron públicamente de sus experiencias con Laje fueron Fiorella Vitelli, Mai Pistiner y Eugenia Morea. Ellas lo acusaron públicamente por "maltratos". Morea incluso contó que el conductor la acoso sexualmente y denunció: "Si no te acostás con él, te echa". También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla "vivir un infierno".

El día que Laje lloró tras las denuncias en su contra

Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: "Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar. No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa".

Durante los últimos años, el panel de especialistas que acompañan a Laje cambió en poco tiempo. A la renuncia de Macaggi, se le sumaron los casos de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino, quienes dejaron su espacio laboral de manera intempestiva. A ellas se suman algunos hombres que formaron parte del panel y se fueron en silencio del noticiero. Desde que las denuncias se fueron sumando de manera mediática, la agrupación Periodistas Argentinas comenzó a trabajar para relevar los casos de maltrato y violencia que habría cometido Laje. Para ello, presentó el denominado "Informe América" antes cinco organismos del Estado.