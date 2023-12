L-Gante alarmó a su entorno y generó mucha preocupación en las redes: "Si alguien tiene ganas de matarse"

La preocupación acerca de la importancia de la salud mental es uno de los elementos más positivos que tiene la actual etapa de la modernidad. Mientras que el Duki aprovechó su River para ofrecer un mensaje concientizador, L-Gante subió un video a sus redes sociales, con el cual alertó a su entorno por la confesión que reveló respecto a estar deprimido y, a su vez, apoyó a quienes se encuentran en su misma situación.

"Si alguien tiene ganas de matarse, de no existir más o algo similar a esa depresión, no se dé por vencido y dele para adelante como hago yo en este mismo momento", aseveró Elian Ángel Valenzuela, el verdadero nombre del cantante. Las palabras claves del mensaje que contemplaban ideas suicidas alertaron y preocuparon a su entorno. Las razones por las que llegó a esta situación, están en el mapa de su último y agitado año.

Ya entre septiembre y octubre del 2022, la separación con Tamara Báez, con quien había tenido a Jamaica sólo un año atrás, había comenzado a golpear su estructura personal. Si bien venían golpeados, un video en el que se lo ve saliendo de un hotel alojamiento con la bailarina Luli Romero, dinamitó lo que quedaba de relación.

A partir de ese momento, una guerra fría comenzó entre ambos. Ella se contactó con el abogado Juan Pablo Merlo y comenzó un juicio por divorcio y para conseguir lo que le correspondía. En las redes protestaba porque ella había sido quien había fritado milanesas a las cuatro de la mañana para vender, cuando todavía la fama no había llegado a la vida de su pareja.

Wanda Nara y Tamara Báez.

En ese lapso fue que, a partir del escándalo conocido como Wanda-gate, en el cual la Nara rubia se separó luego de enterarse del affaire que su pareja Mauro Icardi había mantenido con Eugenia "La China" Suárez, el cantante conoció a Wanda. La relación fue desmentida una gran cantidad de veces, aunque también muchos del entorno de ambos la dieron por cierta. Inclusive, hasta hablaron de la venganza de la conductora de Masterchef, quien aprovechó lo público de la relación para dañar el ego del padre de sus hijas.

Besos, un video con ella como protagonista, visitas a la casa de él cuando se escapaba de Europa. Inclusive hasta generó rechazos por parte de los familiares de la modelo y empresaria, que repudiaban la relación con el referente de la cumbia 420. "Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light", había confesado en octubre en una entrevista que le hizo Julio Leiva en Vorterix. "¿No fue marketing?", quiso saber el conductor. "No, jamás. Todo está piola", había revelado Elián.

Los besos entre L-Gante y Wanda Nara.

Luego de eso quizás vino la peor situación que le tocó atravesar. Después de amenazar a un vecino en una madrugada fatídica para él, terminó tres meses privado de su libertad. Allí escribió, extrañó a su familia y recompuso su relación -más allá de la pareja en sí-, con la madre de su hija. Todo daba a entender que el artista iba a salir más fuerte que nunca de esa situación, aunque el mensaje dejado al pasar en sus redes en estos días, expuso que esto no fue tan así.

Lo último que cruzó la vida de L-Gante fueron los rumores de que se retiraría de la música en caso de que Sergio Massa no ganara la elección presidencial, algo que finalmente terminó ocurriendo. "Toda la gente que me está comentando por si me voy del país o voy a dejar de cantar, primero chúpenme bien esta. Segundo, díganme o comprueben en qué portal o medio de comunicación yo fui y dije que 'si no votaban a tal o no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música'. Quiero ver de dónde salieron esas palabras que supuestamente las dije yo", amenazó.

La historia que le dedicó L-Gante al presidente electo Javier Milei.

Luego realizó una publicación para saludar a Javier Milei tras su consagración electoral. "Bienvenido, señor presidente. Esperamos y deseamos que sepa hacer lo mejor posible para nuestro país", escribió en una historia. Luego respondió a algunos anónimos que lo cruzaron allí. "Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es, yo lo voy a ser igual", agregó.

Lo cierto es que la salud mental debe cuidarse sin importar la fama, la fortuna ni cualquier atributo o elemento que tengan las personas. La actual etapa en donde la concientización respecto a estos problemas es importante, debe ser para evitar desenlaces funestos e irreparables.