"Le piden una foto y hace echar a la gente": dura denuncia contra el Kun Agüero en la Copa Potrero

La Copa Potrero que organizó Sergio "Kun" Agüero junto a ESPN sumó una nueva polémica en las últimas horas. Es que, luego de que futbolistas profesionales fueran expulsados de sus clubes por haber participado, y que hayan severos cuestionamientos públicos por el tono "ludópata" del evento, un nuevo hecho embarró las canchas donde se realiza. Se trata de una expulsión de un alcanzapelotas que le pidió una foto al ex Independiente, quien le pidió a su seguridad que lo eché del predio de Pilar.

"Acá estamos con Mateo. Fue su experiencia en la Copa Potrero como alcanzapelotas. Y lo tuvimos que ir a buscar antes de que termine la jornada porque termina el partido que estaba asistiendo él, cruza el Kun Agüero por el medio de la cancha con sus patovicas, Mateo se acerca y le dice: 'Kun, ¿una foto?'. Y el tipo hace un gesto como echándolo", relató el padre de la criatura, que venía con otra menor mientras manejaba un auto.

"Enseguida el patovica lo agarra a Mateo y le dice: 'No, no. Vamos, afuera'. Llamó a la Seguridad, le sacaron la pechera, la pulsera que lo acreditaba y lo echaron del predio. Simplemente por pedirle una foto. Mirá la humildad, ¿eh?", señaló el papá del menor, evidentemente decepcionado por la actitud que tuvo el ex Manchester City.

Luego hasta lo comparó con otro compañero de él en la Selección. " Ayer estuvo Carlitos Tévez ahí, rodeado de patovicas y se sacó fotos con todos. La gente se amontonaba y él los dejaba pasar de a uno", detalló el acompañante del alcanzapelotas. El chico, todavía dañado por lo ocurrido, en el medio del video soltó un insulto hacia el organizador: "Kun Agüero, hijo de puta".

El predio donde se realiza la Copa Potrero.

"A este tipo le piden una foto y hace echar a la gente", protestó después el papá. "Encima la estaba pasando re bien", lamentó enseguida Mateo. "Eso es lo que es el Kun Agüero. Su humildad", cerró el padre, todavía con mucho enojo por lo sucedido.

En la red social X (ex Twitter), donde se realizó el video con la denuncia que ya superó las 4 millones de visualizaciones, alguien le pidió evidencias de lo sucedido a quien lo subió. "¿Y las pruebas? ¿O sólo es un videito hablando pavadas?", cuestionó un usuario. "Es mi hermanito, fue de alcanzapelotas para Real Pilar, club donde juega él. ¿De qué pavadas hablás? Gordo boludo", contestó el autor del tweet.

Esta nueva versión de un Agüero defensor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs) y del gobierno libertario de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), deja de manifiesto lo alejado que quedó el delantero de los tiempos en los que con su familia se rascaba la olla para que él pueda ser futbolista. Un logro que pudo conseguir gracias a ese esfuerzo, el de él, el de su club social y el de todos los profesionales de la salud y la educación que lo atendieron desde el sistema estatal que ahora repudia.