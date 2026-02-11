Un celular voló con fuerza sobre el escenario y provocó el reto de Luck Ra en pleno show: "De verdad, es peligroso"

La noche venía perfecta: miles de personas, hits coreados y clima festivalero en el Festival Nacional de la Confluencia de Neuquén. Hasta que, de golpe, la música se interrumpió. No fue un problema técnico ni un desmayo en la multitud: fue un celular que voló desde el público y terminó impactando directamente en la cara de Luck Ra. El artista frenó la banda y miró al frente, sorprendido y molesto. "Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?", lanzó al micrófono.

Desde la multitud alguien respondió, entre risas nerviosas: "Casi te matan, hermano". Pero el cantante no se lo tomó como chiste. "Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor". Lejos de generar un escándalo o abandonar el escenario, Luck Ra eligió otra estrategia: educar en vivo. Con miles de personas delante, explicó por qué ese tipo de conductas pueden terminar mal. "De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo", reclamó.

El detalle no fue menor: minutos antes había pedido que no usaran el flash de los teléfonos. El proyectil tecnológico terminó confirmando su preocupación. "Justo antes había dicho lo del flash, por favor", aclaró. El recital continuó, pero ya con otro clima. La fiesta siguió, aunque con la sensación de que la frontera entre la euforia y la imprudencia había quedado demasiado clara. Lo cierto es que el episodio rápidamente se volvió viral.

En redes sociales, lejos de criticarlo, la mayoría respaldó su reacción: destacaron que no reaccionó con agresividad y que priorizó el mensaje antes que el enojo. Entre los comentarios aparecieron frases como: "Lo retaron como a un nene", "Está perfecto su reclamo" y "Eso no se hace, no se tira nada en el escenario". La escena refleja un fenómeno cada vez más común: la obsesión por interactuar con el artista a cualquier costo. Antes eran cartas o regalos; hoy son celulares, zapatillas o botellas que terminan convertidos en proyectiles. Luck Ra no suspendió el show ni echó a nadie. Solo pidió algo básico: sentido común.