AFA devuelve el fútbol del ascenso al pueblo con LPF Play: cómo acceder a la app y hasta cuándo es gratis

El fútbol argentino está viviendo una transformación histórica: Claudio "Chiqui" Tapia y su equipo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dieron un volantazo que combina la tradición con lo más moderno con el lanzamiento de la posibilidad de ver el fútbol del ascenso desde La Pasión del Fútbol (LPF Play), la plataforma que lleva el deporte a cada rincón del país y más allá, con un enfoque innovador y accesible para todos y todas.

Para los amantes del fútbol, el recuerdo de "Fútbol para Todos" sigue siendo un símbolo de inclusión y acceso gratuito a los partidos más importantes. Sin embargo, tras su cancelación durante el gobierno de Mauricio Macri, el fútbol argentino quedó huérfano de una herramienta que democratizara su acceso. Ahora, Tapia y la AFA dan un paso adelante con LPF Play, una plataforma que no solo recupera ese espíritu nacido en 2023, sino que lo lleva a un nuevo nivel incluyendo varios partidos que se podrán ver de forma gratuita.

Fútbol para Todos

"La AFA continúa en el camino de la innovación tecnológica y -fiel a ese rumbo- ha definido que desde esta temporada el 100% de los partidos de los torneos de la 'Primera Nacional' y la 'Primera B' lleguen a los hinchas a través de su plataforma LPF PLAY", explica el comunicado oficial.

LPF Play es una aplicación para ver partidos pero también una ventana al corazón del fútbol argento. Desde la comodidad de un celular, computadora o Smart TV, los y las usuarias podrán disfrutar no solo de los encuentros de la Primera Nacional y la Primera B, sino también del Torneo de Reserva, el Fútbol Femenino y otras competiciones organizadas por la AFA.

Además, la plataforma incluye resúmenes, programas especiales como "AFA Estudio" y contenido exclusivo que permitirá a los hinchas conectarse con sus clubes y jugadores. Todo esto con una interfaz dinámica y accesible que ya cuenta con más de 600 mil usuarios registrados desde 2023 hasta esta parte.

El acceso a LPF Play será completamente digital. Durante las dos primeras fechas de los torneos, los partidos estarán disponibles de manera gratuita y sin necesidad de registro . A partir de la tercera jornada, será obligatorio crear una cuenta, aunque el acceso seguirá siendo gratuito por un tiempo limitado.

Fútbol argentino

Más adelante, se implementará un sistema de suscripción paga, con un costo estimado de 10 dólares mensuales o 100 dólares anuales ; sin embargo, el primer mes será gratuito.

La implementación de LPF Play busca fortalecer el fútbol argentino en su conjunto. Según el comunicado oficial de la AFA, esta modalidad permitirá aumentar la visibilidad de los torneos y jugadores a nivel global, generando ingresos directos e indirectos para los clubes.

LPF Play

Además, al alinearse con modelos adoptados por organizaciones deportivas líderes como FIFA, UEFA o NBA, LPF Play posiciona al fútbol argentino en una elite global: "La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino", detalla el" comunicado.

Con la producción general a cargo de "La Corte", una empresa con amplia experiencia en eventos deportivos, la AFA busca profesionalizar aún más las transmisiones y garantizar que cada partido sea un espectáculo digno del fervor que despierta en las tribunas.