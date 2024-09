Un ida y vuelta entre Gianinna Maradona y Ángel De Brito salpicó a terceros: "Ni el saludo"

En las últimas horas, una nueva guerra se desató en los estudios de stream. Se trata de la chicaneada que protagonizaron Ángel De Brito y Gianinna Maradona, archienemigos que no tratan de disimular su mala relación. Todo comenzó cuando la influencer se sentó en Bondi, donde un detalle específico molestó al conductor.

La hija del diez se sentó junto a su hermana, Dalma Maradona, quien está en stream todas las mañanas junto al periodista: "Vine porque él no está. A mí no me gusta que hablen mal de mí ni de la gente que amo", recalcó la invitada quien hasta el momento no había aceptado la invitación de participar del show.

Ángel De Brito se ausentó en su programa y su reemplazo aprovechó para aniquilarlo públicamente

En LAM, Gianinna fue la protagonista de múltiples noticias, desde sus amoríos y separaciones, hasta su enemistad con Jimena Barón, y sus polémicas entorno a su familia: " No lo odio. No me genera odio ni a palos . Elijo, gracias a Dios, la gente con la que me vinculo y no me vincularía con él. No me gustaría compartir ni un saludo, porque la verdad es que no soy careta y soy muy respetuosa", explicó sobre su vínculo con Ángel.

Los filosos dichos de la mediática no fueron bien recibidos por De Brito, quien decidió redoblar la apuesta a través de su red social X: "Gurú de los vínculos, vos sí que sabés elegir. ¡Grosa!", escribió haciendo referencia a su relación con Daniel Osvaldo, con quien se especula que se reconcilió en los últimos días , luego de que hayan terminado de la peor manera.

El comunicado sabe apuntar a donde a sus enemigos más les duele, y como si sus palabras ya no habían sido suficiente, concluyó su mensaje con el emoji de una araña. Esto se debe a Jimena Barón, quien lanzó la canción "La Araña", donde contó la traición de su vecina, quien consideró amiga, al quedarse con el músico y ex futbolista.

La filosa respuesta de Ángel De Brito a las declaraciones de Gianinna Maradona

Por último, Gianinna Maradona dejó en claro que su vínculo con el ex jurado del Bailando es completamente "irremediable", ya que sus dichos en cada oportunidad fueron letales para la mediática. Es así que negó la posibilidad de tomar un café, y es que ni siquiera desea cruzárselo en algún ámbito de la vida. Una actitud completamente diferente mostró su hermana, Dalma, quien rápidamente puso por lo alto el comportamiento de su colega: " Yo lo quiero, conmigo siempre se portó muy bien ", destacó.

Dando por cerrado el tema, y con intención de cortar la tensión del momento, Dalma Maradona bromeó: "Listo, echada". Una situación que a la invitada no intimidó en lo absoluto y siguió firme ante su postura contra Ángel De Brito: "No estoy diciendo nada malo igual, es mi opinión. No por el como persona sino por algo que sostuvo mío y de gente que yo amo", reafirmó su negación a una relación con el conductor.