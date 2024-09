Elba Marcovecchio hasta las manos: en esto gastó 6 millones de pesos mientras Lanata estaba internado

Jorge Lanata atraviesa por un estado crítico de salud. En este delicado momento, los médicos recomendaron que el comunicador esté rodeado de un clima tranquilo y próspero, sin embargo sus allegados no cumplen con esto. Es así que en las últimas horas se difundieron los audios e imágenes de Elba Marcovecchio.

Las hijas del periodista, Lola y Bárbara, presentaron ante la Justicia un estricto pedido para quitar el poder que su padre le otorgó a su mujer, antes de que su situación de salud haya empeorado. Para justificar su solicitud, las jóvenes cedieron audios y videos, los cuales se filtraron a la prensa en cuestión de minutos.

Elba Marcovecchio acusada de perjudicar la salud de Jorge Lanata

En uno de los audiovisuales se puede ver cómo Marcovecchio guarda pertenencias de la oficina de Lanata en su bolso. Además, fue acusada de perjudicar la salud o no estar al tanto de lo que ocurría en el progreso del mediático: "El 18 de agosto de 2024, nuestro padre habló por primera vez con una cánula y su esposa tomó conocimiento de ello tres días después. Durante ese período, no concurrió a visitarlo, no respondió los mensajes que le enviamos ni autorizó el ingreso de nuestros más íntimos al nosocomio. Encontrándose nuestro padre en un estado de extrema vulnerabilidad e indefenso, la señora Elba se encuentra malversando sus bienes, hurtando cosas, muebles valiosos de propiedades a nuestro padre ", detallaron las Lanata.

La relación de la letrada con las hijas de su actual pareja nunca fue buena y, en el último tiempo, empeoró: "Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa... vos sabés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cag* a trompadas por berretas, por conventillo. Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar", se escucha a Elba en el audio difundido. No sólo se enfrentó a Lola y Bárbara sino que además fue contra Sara Stewart Brown, ex del comunicador. Estos dichos fueron grabados por Facundo Casanova, el chofer y asistente personal del periodista.

Elba Marcovecchio mas picante que nunca: "va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado."

En los escritos presentados por la familia de Jorge, se pudo leer algunas de las graves maniobras por las que fue acusada la abogada. En primer lugar, fue sentenciada por brindarle a diario comida dulce a su marido, cuando tenía sumamente prohibido por los médicos, debido a su diabetes. Sin embargo, en su defensa, Marcovecchio expresó: "Se va a armar un quilombo de la p*** madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo".