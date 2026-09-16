Una disculpa peor que el agravio: "Todos somos discapacitados"

Coki Ramírez quedó en el centro de la polémica después de realizar un comentario sobre la discapacidad visual de Nahuel Pennisi durante la emisión de Se siente Argentina, el programa que conduce en la TV Pública. La frase provocó risas en el estudio, pero generó indignación en redes sociales por convertir la ceguera del músico en un remate humorístico.

La situación ocurrió durante una charla con Pennisi y Bruno Arias. Coki observó la remera que llevaba Arias, que tenía una imagen de Mercedes Sosa, y le dijo al músico ciego: "Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver".

Nahuel Pennisi y el incómodo momento junto a Coki Ramírez

Después de la repercusión, la cantante publicó un video para explicar lo sucedido y defendió el vínculo de amistad que mantiene con Pennisi. "Ya me río, porque me río de mí, Nahuel se ríe de la situación de él", afirmó. También expresó su sorpresa por las críticas: "Realmente, las cosas que he visto y leído no lo puedo creer, cuánto odio hay en la gente".

Ramírez insistió en que el comentario no había sido realizado desde la malicia: "Nahuel es mi amigo, Nahuel se caga de risa de esta situación, a ver si lo entienden", sostuvo. Y agregó que "cada vez que lo veo, la gente que lo conoce, de hecho hay mucha gente que está poniendo en redes, saben que él se ríe de eso".

"Coki Ramírez"



Por el comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi. pic.twitter.com/KmNPU9X7rN — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 14, 2026

La conductora también dijo: "Para mí Nahuel es una persona común y corriente que no ve y punto". El problema es que la confianza personal no elimina la posibilidad de que un comentario resulte discriminatorio ni transforma automáticamente una burla en una muestra de inclusión.

Coki defendió además el programa y aseguró: "Es un programa sumamente inclusivo. Hemos traído personas no videntes para que si digo ciego no critique". También mencionó a artistas con tartamudez y afirmó: " Cuando cantan no son tartamudos, es maravilloso ". Lejos de asumir que el comentario pudo haber sido hiriente, la cantante aclaró: "Esto no es una justificación, ni descargo, ni nada, soy amiga de la mayoría de los invitados que vienen al programa". Luego remarcó que "la pasamos genial" en la producción del ciclo y pidió a quienes la cuestionaron: "Todo ese tiempo que dedican a odiar, inviértanlo en ustedes".