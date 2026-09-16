Cuánto salen las entradas para ver a Messi en el Monumental: el emocionante video del último tango del 10

Hay partidos que se juegan durante 90 minutos y hay otros que empiezan mucho antes, en la memoria. El encuentro entre la Selección Argentina y Benín será, para millones de hinchas, una despedida anticipada de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en suelo argentino.

La AFA confirmó que el amistoso se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental , en una jornada que estará dedicada al capitán campeón del mundo. Será la última vez que Messi vista la camiseta argentina en el país, en un escenario que durante años lo acompañó entre silbidos, ovaciones, goles, frustraciones y la gloria definitiva de haber ganado la copa en el Mundial de Qatar 2024.

Lionel Messi podría volver a ponerse la camiseta argentina

Un día después del anuncio oficial, Claudio "Chiqui" Tapia publicó un video en las redes de la AFA para preparar el corazón de los hinchas. La leyenda elegida resume el espíritu del homenaje: "Se viene el último tango del 10".

El video repasa el recorrido de Messi desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell's hasta su participación en el último Mundial con la Selección Argentina. Las imágenes aparecen acompañadas por una melodía de bandoneón y piano, como si toda la historia del fútbol argentino se preparara para una última escena.

"El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa", anuncia la pieza audiovisual. La frase no deja demasiado margen para la indiferencia: Messi volverá a jugar en el país para cerrar un ciclo con la camiseta que defendió desde adolescente y que finalmente pudo levantar en los escenarios más importantes.

Hasta el momento, no fue comunicado de manera oficial el horario exacto del encuentro ni todos los detalles de la transmisión televisiva o por streaming. Por eso, quienes quieran verlo deberán esperar el anuncio formal de la AFA con la hora de inicio , los canales autorizados y las plataformas que tendrán los derechos de emisión. Lo confirmado, por ahora, es la fecha, el rival y el escenario de la despedida.

Cuánto podrían costar las entradas

La venta oficial todavía no fue habilitada, pero la plataforma que viene centralizando los tickets de la Selección argentina como local es Deportick. La expectativa es enorme y los precios podrían ser elevados por el carácter histórico del partido y la demanda que genera la última presentación de Messi en el país.

Como referencia, los valores aproximados de las últimas presentaciones de la Selección en el Monumental fueron:

Popular general — Sívori y Centenario, desde $90.000

Sívori y Centenario alta/media, entre $158.000 y $320.000

San Martín y Belgrano alta, alrededor de $260.000

San Martín y Belgrano baja/media, entre $450.000 y $480.000

Cómo crear un perfil en Deportick

Para estar preparada o preparado cuando se habilite la venta, conviene crear la cuenta con anticipación:

Ingresar a Deportick desde su sitio oficial Elegir la opción de registro o creación de usuario Completar los datos personales nombre completo, DNI y correo electrónico Crear una contraseña segura y aceptar los términos de uso Confirmar el correo electrónico si la plataforma envía un mensaje de validación Volver a iniciar sesión para comprobar que la cuenta funciona El día de la venta, ingresar minutos antes del horario anunciado y esperar en la fila virtual No abrir múltiples sesiones ni compartir datos personales para evitar bloqueos o errores durante la compra

Lionel Messi

La AFA todavía no informó el día exacto en que comenzará el expendio ni el cupo máximo de entradas por persona. Mientras tanto la ilusión crece porque Lionel Messi jugará su último partido como local con la Selección y el Monumental será el lugar elegido para decirle gracias por todo: por las finales, por las lágrimas, por la Copa América, por el Mundial y por haber puesto la camiseta argentina en lo más alto.