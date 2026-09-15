La Bomba Tucumana detonó contra Lilia Lemoine: "Soy digna, soy una dama y tengo mucho más barro que vos"

La pelea entre Gladys "La Bomba" Tucumana y Lilia Lemoine escaló hasta convertirse en una guerra abierta que empezó por televisión, siguió en redes sociales y terminó -al menos por ahora- también en una nota televisiva. Es que después de que la cantante criticara a Javier Milei y cuestionara el comportamiento de algunos legisladores, la diputada libertaria respondió con una acusación personal y la señaló por un supuesto comentario realizado durante un programa de televisión.

Todo comenzó en La Noche de Mirtha, donde Gladys habló sobre su deseo de incursionar en política y apuntó contra los legisladores que, según su mirada, se pelean y se sacan fotos en lugar de ocuparse de los problemas de la gente. Sobre Lemoine, afirmó: "Después está Lilia esa, es una impresentable increíble, en sesión se sacan fotos y se pelean entre mujeres. Se lo digo así, face to face. Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas".

Lemoine respondió desde su cuenta de X y recordó un episodio de 2021 vinculado con un programa al que había acompañado a Milei. "Jajaja La Bomba, en un programa al que acompañé a Javier (creo que era de Julia Oliván) se estaba perfumando los magumbos detrás de cámara y soltó un 'me perfumo así me lo levanto a Milei y me lo garc%&o'. O algo así. Era 2021, creo", escribió y acusó a Gladys de contradecirse por criticar las peleas entre mujeres: "Cómo puede ser tan caradura de decir 'ay, se pelean entre mujeres' mientras nos bardea de este modo. Más fina que canapé de mondongo".

Jajaja La Bomba, en un programa al que acompañé a Javier (creo que era de Julia Oliván) se estaba perfumando los magumbos detrás de cámara y soltó un "me perfumo así me lo levanto a Milei y me lo garc%&o". O algo así. Era 2021, creo.



Creyó que nadie la escuchó 🤣



Es más,... https://t.co/r8gNnVgD1z pic.twitter.com/fbubhQ92C1 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 13, 2026

La respuesta de La Bomba llegó con toda la furia y en dos medios distintos. En Carnaval, la cantante negó conocer a Milei y apuntó directamente contra Lemoine: "Yo nunca estuve con Milei en ningún programa, la chica esta es una impresentable. Está para esto. Esta es una diputada nuestra, gente que le pagamos nosotros. Esta señora que hoy se preocupó por buscar una foto de un programa donde yo estoy sentada. Ni lo conozco a Milei. Mirá si voy a ir yo a presumirle a un tipo".

Gladys continuó enojadísima: "No mi amor, yo estoy mucho más allá que vos Lilia, en todo sentido: soy digna, soy una dama. Lilia, yo soy una artista, cantante. Vos sos una diputada y me das vergüenza de corazón, como argentina y como una simple bailantera -que así me deben tildar- porque no tengo un título colgado en la pared", dijo y lanzó una defensa de su historia personal: " Tengo mucha más calle, mucha más tierra, mucha más pobreza y mucho más barro que vos... en mis zapatos, en mi alma, en mi corazón . Muchísimo más que vos que para lo único que estás es para ir a pelearte al Congreso. Me das vergüenza vos y un montón de diputadas libertarias".

En diálogo con AR/12, la cantante volvió a cargar contra la diputada y adelantó que iniciaría acciones legales: "La palabra más suave que les puedo decir es impresentable. Ahora les voy a mandar una carta documento a Lilia. Es la peor de todas: la que se disfraza del Hombre Araña, la que chupa los joysticks".

La cantante completó su descargo con otra crítica: "¿Viste las ridiculeces? Es una diputada de la Nacional a la que nosotros le pagamos Señor Jesucristo. Una diputada de la Nación me dedica un tuit por favor, ¿en serio? Aparte con cada guarangada... por eso le voy a iniciar acciones legales". Muy fiel a su estilo, Lilia Lemoine usó una vieja versión para atacar a Gladys "La Bomba" Tucumana que se paró de manos y respondió con su historia, su identidad y una frase que funcionó como cierre del conflicto: podrá ser "una simple bailantera", pero no piensa dejar que una diputada que cobra del Estado la difame sin contestar.