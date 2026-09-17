Javier Milei salió a aclarar que es malvinero de verdad

Javier Milei salió a explicar que la cuestión Malvinas "no es del tono electoral". La aclaración llegó después de que saltara la ficha en la oposición y luego de que varios analistas señalaran que el Gobierno volvió a poner el reclamo por las islas en el centro de la escena justo cuando la imagen presidencial cae y el programa económico necesita algo más que anuncios, promesas y relaciones carnales con Donald Trump.

El Presidente habló en una entrevista con Neura -medio de comunicación alineado con el oficialismo- y se refirió al comunicado que había difundido el 3 de septiembre, cuando anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las islas sin autorización argentina.

Milei vuelve a Estados Unidos y profundiza su alineamiento con Trump

Según Milei, la decisión no apareció mágicamente en el calendario político, sino que fue consecuencia directa de una frase de Trump: "Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas", explicó.

El mandatario yankee había dicho el 31 de agosto, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas". Una frase abierta, ambigua y bastante trumpista, que en la Casa Rosada terminó funcionando como señal geopolítica, disparador diplomático y oportunidad para volver a hablar de soberanía.

MILEI: "¿CREEN QUE VAMOS A HACER ESTO SIN TENER RED?"



Javier Milei respondió a quienes interpretaron el reclamo por Malvinas como una maniobra electoral. pic.twitter.com/BZVwYrqLZL — Neura (@neuramedia) September 16, 2026

Milei rechazó las críticas que vincularon el nuevo posicionamiento con las elecciones presidenciales de octubre de 2027: "Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos ", afirmó.

La oposición calificó el giro como oportunista y sostuvo que el Ejecutivo busca cambiar la conversación pública: menos inflación, salarios, deuda y empleo; más Malvinas, banderas y épica patriótica. Todo muy conveniente para una administración que necesita que la agenda deje de girar alrededor de los resultados cotidianos de su plan económico.

Javier Milei

El Presidente aseguró que el nuevo posicionamiento se viene gestando " hace tres años " y defendió el alineamiento con Washington sosteniendo que la Argentina "ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos, por lo que este puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado".

La base naval y el respaldo de Estados Unidos

En paralelo, el Gobierno anunció la construcción de una base naval integrada en Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las islas Malvinas. El proyecto comenzaría en enero, demandaría US$450 millones y se ejecutaría durante cuatro años.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, vinculó directamente la alianza con Estados Unidos con la estrategia argentina sobre el archipiélago: "Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país", afirmó en Radio Rivadavia.

Javier Milei y el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti