¡Vuelve, vuelve, primavera! El clima que se viene en los próximos días y la llegada de las lluvias para el finde

El clima invernal parece haber quedado atrás en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de un comienzo de semana en el cual las temperaturas mínimas hicieron desempolvar las camperas, gorros y bufandas. A partir de este jueves, que tendrá una máxima de 23° y pleno sol, los calores comenzarán a copar la agenda climática, en la antesala de una primavera que llegará con todo el próximo martes.

La mínima para este jueves estará en 12° , el registro más bajo hasta el próximo lunes que habrá 9°. Si bien el viernes estará nublado, los registros oscilarán entre los 20° y los 14°. Cuando llegue el finde y vuelva el sol, la mínima aumentará a 16°, lo que garantiza un comienzo de fin de semana propio de la estación en la cual las flores embellecen el ambiente.

Las flores comienzan a salir mientras llega la primavera a Buenos Aires.

Si bien las precipitaciones se supone que lleguen el domingo por la tarde , los registros indican un 75% de chances de que llueva entre las 17 y las 22. Esto significa que no existe seguridad absoluta de que haya que descolgar la ropa el último día de la semana. Lo cierto es que, aún bajo el agua, la temperatura máxima será de 22° y la mínima de 14°.

La llegada de la primavera se dará, de acuerdo a los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el 22 de septiembre de 2026 a las 21:05. Es decir que el primer día primaveral será el miércoles. Si bien tocará un cielo encapotado de nubes para ese día, las temperaturas acompañarán el cambio del clima, ya que oscilarán entre los 19° y los 12°.

Existen chances de lluvias el domingo, aunque las temperaturas se mantendrán altas.

Otro dato para tener en cuenta son los vientos, que no superarán los 14 kilómetros por hora ninguno de los próximos días, en una garantía de poder comenzar a disfrutar el sol y el clima primaveral, ese que parece que llegó para quedarse al menos hasta el próximo aviso. A preparar el bronceador nomás.