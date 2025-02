Una foto de Wanda "embarazada" y la polémica frase de La China a Icardi: "No paro hasta que me dejes así"

Si hay algo que Yanina Latorre sabe hacer es hablar, y cuando la agarran enojada, más vale tener pochoclos a mano porque el espectáculo está garantizado. Esta vez, la panelista de LAM se despachó sin filtro contra la China Suárez en una explosiva charla telefónica con el programa de Ángel de Brito. ¿El motivo? Una bata de Hello Kitty, un escándalo con Mauro Icardi y un historial de pases de factura dignos de una serie de Netflix. El enfrentamiento entre la esposa de Diego Latorre y la actriz viene sumando capítulos desde hace años, pero en las últimas horas alcanzó un nuevo pico de tensión, sobre todo luego de que la actriz la tildara de "cornuda".

Todo comenzó cuando Yanina aseguró que la China usó en una foto una bata que pertenecía a Wanda Nara, lo que interpretó como un tiro por elevación en medio del divorcio de la empresaria y el futbolista. La China, harta de los comentarios de la panelista, le respondió en redes sociales con un durísimo descargo, acusándola de obsesiva y asegurando que irá "hasta lo último" con su demanda judicial contra ella. Lejos de achicarse, Latorre contraatacó con un monólogo feroz, donde no solo defendió sus dichos sino que directamente descalificó a la actriz: "Sigue con este cuento berreta porque le da morbo".

Y sumó: "Yo no estoy obsesionada, a mí me sube la atracción, me suben los seguidores y ella no se da cuenta que a mí, que ella me conteste, a mí me sirve, es boluda". No contenta con eso, también la acusó de "psicopateadora profesional" y de haberse obsesionado con las parejas de otras mujeres. "Ella se obsesiona con las minas de los tipos que se coge", disparó sin anestesia. El nivel de intensidad creció cuando Yanina prometió publicar chats privados de la China con Wanda Nara, revelando detalles inéditos de su affaire con Icardi. "Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo garchó a Mauro", sentenció.

Yanina Latorre responde a Mauro Icardi

Con esta amenaza en el aire, la guerra de los chismes parece lejos de llegar a su fin, sobre todo si se tiene en cuenta el feroz descargo que realizó la panelista en LAM. "Yo nunca expuse a los pibes de ella, no sé ni qué hacen, no me interesa, la que los expone es ella, Mi pregunta como madre es... ¿qué tenés en la cabeza para conocer un pibe y a los cinco días irte a vivir con él y tus hijos? Para mí una madre a los chicos los deja en la casa, si quiere coger que coja pero que no lleve a los pibes, es lo que yo pienso. Ellos subieron fotos de una nena abrazada, con cara de amor, con el collar de la China, que no son sus hijos, yo no subo fotos de menores en mi Instagram", disparó.

Y continuó: "Búsquenme una foto de los hijos de Wanda o de ella, yo no muestro, ni muestro audios. Yo también tengo los audios de la nena de Wanda llorando, pero no los subo, no me interesa, no es lo que yo quiero mostrar. Ahora se cago, porque en este momento, chicos quédense atentos, voy a empezar a subir todos los chats que tengo de ella y Wanda. Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo garchó a Mauro, le contó todo .¡Ella es una bruja! Yo esto lo tenía guardado para el juicio, pero hoy yo les voy a mostrar quién es la China Suárez. Me pudrió. Todo le contó, es una psicopateadora profesional, y Wanda viva, sufriente, le decía, contáme más, contáme más".

La China Suárez responde a las acusaciones de Yanina Latorre: hay amenazas de por medio

Según contó Yanina, La China le mandó detalles a Wanda de cómo el delantero le era infiel con ella. "Le mandó sus propios chats con Mauro, ella misma. Es una psicopateadora, ella se obsesiona con las minas de los tipos que se coge. Hay una captura, escucha esto, hay una captura que está embarazada, ella le manda a Mauro una foto de Wanda embarazada, y le dice, ´no paro hasta que me dejes así´. ¿Eso qué es?", remató.

El fuego cruzado ya tiene a Mauro Icardi en el medio, quien también salió a defender a la China con un post en redes burlándose de la credibilidad de la panelista. "Yani, amooorrr, a ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta", ironizó, minimizando la teoría de la bata y llamándola "mediática e informante". Como si fuera poco, la China también cargó con munición gruesa y le recordó a Yanina su propio escándalo mediático: "¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te cuernearon, pidiendo respeto por tus hijos?", le reprochó en referencia a la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Mauro Icardi hace frente a Yanina Latorre para defender a la China Suárez

El escándalo escaló tanto que las redes estallaron con comentarios divididos. Mientras los seguidores de Yanina la aplauden por "decir lo que todos piensan", los fans de la China la defienden, acusando a la panelista de "hacer bullying mediático". Por ahora, el único resultado concreto es que el show sigue, el rating sube y todos seguimos atentos a cada nueva historia de Instagram esperando la próxima bomba. Porque si algo nos enseñó el mundo del espectáculo es que los escándalos nunca mueren... solo se reciclan con una bata de Hello Kitty como excusa.