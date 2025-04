Aníbal Pachano, sin filtro: disparos contra Dillom, Anita Espósito, Lali y una defensa elitista a Cris Morena

Aníbal Pachano volvió a lo que mejor le sale: hablar sin anestesia. Esta vez, el ex jurado de Bailando por un sueño pasó por el programa radial Se Terminó La Joda (AM 990) y dejó una catarata de frases picantes que hicieron estallar a las redes y molestaron a más de uno. Desde un duro cruce con los artistas que critican al gobierno de Javier Milei hasta su férreo respaldo a Cris Morena, Pachano fue, como siempre, directo, polémico y... muy Pachano. La mecha se encendió con el ya viral episodio de Dillom en el Quilmes Rock, donde el joven músico cambió la letra de una de sus canciones para gritar a los cuatro vientos: "El día que muera, morirá Milei".

Lejos de empatizar con la expresión artística, Pachano lo fulminó: "Dillom es un pavote que estaba disfrazado de el Guasón. Uno de los pavotes nuevos. ¿Quién lo juna? ¿Qué trayectoria tiene?". Pero no se quedó ahí: defendió el derecho a responder con la misma intensidad. "Se tienen que bancar lo que viene. Si abrís la boca, bancate la que te vuelve", disparó. La artillería también apuntó hacia Anita Espósito, hermana de Lali, quien en un streaming de Luzu bromeó con que "matarían al presidente".

Pachano no tuvo piedad: "Tiene que estudiar y trabajar. En el streaming cualquiera tiene pico para hacerlo, después hay que tener ovarios o cojones para bancarte lo que se viene. Es como la Mengolini, porque le encanta recibir plata de los demás", dijo, metiendo a la ex C5N en la misma bolsa sin previo aviso. Cuando se le consultó sobre la polémica entre Milei y figuras del mundo artístico como Lali Espósito y María Becerra, Pachano intentó bajarle el precio al fuego presidencial: "Hay que decir las cosas como son. Quien primero ataca es Lali y después contesta Milei, así empezó la historia".

Aunque aseguró que la respeta y que es "una artista divina", también dejó en claro su regla de oro: "Abriste la boca y te la tenés que bancar". Además, trajo a la mesa sus propias heridas: "Persecuta hubo en todos los gobiernos. Yo fui uno de los perseguidos en el kirchnerismo". Fuego cruzado y memorias del pasado, todo en un mismo paquete. Como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, el coreógrafo también se metió en otra polémica: la defensa a Cris Morena, tras las críticas por su histórica preferencia por el "estereotipo hegemónico" en sus elencos. "La respeto mucho, es una mina que re labura y da laburo a medio país", dijo.

Aníbal Pachano apuntó contra Dillom por sus críticas a Javier Milei

Y entre risas y polémica, sumó: "Ha generado figuras. Ella tiene su criterio hegemónico y está bien. ¡Fuimos todos! Nadie se encama con alguien que no te gusta o que no lo ves estéticamente prolijo". Pachano también sacó chapa de empresario teatral y exigente del look: "A mí me gusta que la gente se bañe, que esté limpia, que se lave los dientes, que se ponga desodorante. La ropa sale cara, es producción, y después tenés que estudiar y prepararte más allá del trabajo que uno te da". Y cerró con su visión del medio artístico como un lugar donde, guste o no, la estética manda: "Estéticamente tratás de estar de la mejor manera, porque el medio te lo pide y te lo exige".