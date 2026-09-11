Una vestuarista denunció a Axel por acoso sexual: denuncias, malos tratos y el mal recuerdo con Tini

La vestuarista Griselda María volvió a hablar públicamente sobre el episodio que, según denunció, vivió con el cantante Axel durante una prueba de vestuario. En un desgarrador descargo publicado en sus redes sociales, aseguró que necesitó hacer terapia para procesar lo ocurrido y reveló que todavía sufre consecuencias emocionales.

"Hoy me siento firme y acompañada como para poder blanquear esto que me preguntaron mucho por mensajes privados. Recuerden que tengo una vida personal que dirijo fuera de redes sociales", escribió Griselda al comenzar su publicación.

Axel

La mujer contó que conocía al artista desde hacía más de diez años y que jamás imaginó que pudiera tener un comportamiento de esas características. "Me daba miedo contarlo. Pero lo trabajé en terapia", expresó. Luego agregó: "Jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de comportamiento para conmigo".

Una de las frases más fuertes de su denuncia estuvo vinculada con el impacto que todavía le provoca escuchar una canción de Axel. "Cada vez que escucho Celebra la vida, me descompongo", afirmó. Griselda también dejó una advertencia para otras mujeres que deban trabajar cerca del cantante: "Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era una buena persona hasta que me pasó a mí, y en mi momento más vulnerable. Si son mujeres y tienen que trabajar cerca suyo, siempre pidan adelanto de efectivo a su productora y vayan acompañadas", concluyó.

El mensaje de Griselda María

El caso fue difundido por el periodista Franco Mercuriali en su programa de streaming, a partir de una mediación a la que Axel no se habría presentado. Una panelista leyó parte de los posteos de Griselda y explicó que la vestuarista habría iniciado acciones legales con asesoramiento profesional: "Cuenta que en el 2024 estuvo trabajando con Axel. Hizo una serie de posteos, era algo que se sabía, contó experiencias que había pasado en las que dejó de vestir a famosos porque la pasó muy mal", relató la periodista.

Entre los textos publicados por Griselda se encontraba el siguiente: "No lo puedo arrobar a Axel porque tuvimos una mediación a la que no asistió, me bloqueó. En la última prueba de vestuario que estuvimos solos, intentó. Salí del cuarto de hotel en donde hicimos la prueba con las piernas temblando de los nervios. Le pedí hablar sobre lo sucedido a él, a su asistente. No me dieron el espacio. Es su modus operandi".

El mensaje de Griselda María

La vestuarista también denunció un perjuicio económico: "No solo adeuda honorarios, sino que robó vestuarios, dejándome con deudas millonarias en ropa". Según la información difundida, hubo una mediación civil por daños y perjuicios porque Axel se habría quedado con prendas, aunque no se llegó a un acuerdo.

"Un año después, en 2025, se asesoró con una abogada, tuvieron hace unos días una mediación que no se llegó a un acuerdo. El próximo paso es una demanda civil por este tema, también ver si hace una demanda penal ", explicó la periodista. Hasta el momento, se trata de una denuncia pública y de un conflicto que podría continuar por vías judiciales.

El mal recuerdo con Tini Stoessel

La denuncia de Griselda también reactivó un episodio ocurrido en septiembre de 2019, cuando las fanáticas de Tini Stoessel viralizaron un video grabado durante un evento en Madrid. En las imágenes, Axel le apoyaba la mano en el hombro a la cantante y ella se la retiraba durante una entrevista en vivo en la presentación del show Únicos , entre los que estaban el mismísimo Axel, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Tini Stoessel y Lali Espósito.

El recorte generó comentarios y acusaciones en redes sociales. Tini decidió entonces publicar un comunicado para aclarar que no había sufrido una situación de acoso con el cantante: "Hola, acabo de llegar de Madrid y veo que se ha generado una gran confusión a un video que circuló por redes. Quiero contarles que con Axel, tengo una gran relación profesional, y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos, obedece a una incomodidad con Axel", escribió.

Tini Stoessel agregó: "Aclarado esto, agradezco a todos los que se preocuparon por mi, se que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada gracias a Dios. El festival estuvo hermoso y fue muy lindo compartirlo con tantos artistas tan increíbles", finalizó.