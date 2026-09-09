El insólito reclamo de un movilero al noticiero hecho con IA de Santi Siri

No gana para disgustos. El creador de contenidos Santi Siri está en el ojo de la tormenta a raíz de su nueva creación, un noticiero hecho con IA que se emite por internet. Se llama "El Primer Feca" y tuvo amplia repercusión en la comunidad periodística. Más allá de las gacetillas y las publinotas de rigor, el nuevo engendro no cayó bien dentro de la comunidad periodística. Fueron varios los profesionales de los medios que se opusieron, y Siri respondió uno a uno a través de las redes.

Santi Siri

"Estamos construyendo una nueva forma de contar lo que pasa: más fresca, más rápida, más divertida y con una generación de personajes que no existían hasta ahora. Esto recién empieza y queremos construirlo a la vista de todos" escribió en X su creador Santiago Siri junto a un video hecho con inteligencia artificial. Usuarios criticaron la mala calidad de los subtítulos, los estereotipos y hasta la matriz misma del producto en un contexto de precarización periodística.

Tal fue así que el mismo Siri brindó entrevistas. Tal vez una de las más esclarecedoras llegó de la mano de Poli Sabatés, quien le observó distintos aspectos del rol del periodista, tan vilipendiado en estos tiempos. La conductora indagó de dónde extrae los datos la IA para confeccionar su agenda noticiosa, a lo que Siri -no sin antes dilatar la respuesta- tuvo que aceptar que lo hacía de periodistas, muchas veces mal pagos. La respuesta que se le ocurrió al creador de contenidos fue preguntar si cobraría impuestos a los productores radiales por levantar noticias de un diario, algo que -obviamente- queda descartado porque se trata de trabajadores de prensa. Lo que sí propició Sabatés fue que (así como se discute que Facebook o Google lo hagan) que la IA pague impuestos para mejorar los salarios de los periodistas que contribuyen a su agenda.

Siri publicó un texto en su cuenta de X. Con pompa, lo llamó "Carta abierta al periodismo". Allí esboza algo de su pensamiento. "Sobre todo en una industria que ya viene hace años sufriendo precarización, reducción de redacciones y deterioro de las condiciones laborales. Creo que sería bastante pelotudo de mi parte festejar solamente el aumento de productividad sin detenerme a pensar qué significa eso para las personas que viven de este oficio. No tengo una respuesta tranquilizadora." Y luego se hace una pregunta que abre un interrogante tan antipático como antipopular. "Si una máquina puede producir una noticia en segundos, la pregunta interesante ya no es solamente si puede reemplazar a alguien. La pregunta realmente interesante es: ¿para qué necesitamos periodistas?"

UN CHOREO INSÓLITO

Pero el reclamo más insólito de una ideología que va a contramano del oficio periodístico la realizó el cronista Matías Canzonetta, quien vio en el notero virtual una vil copia de su fisonomía y su voz. Es decir, la IA no solo viene a quitarle el trabajo a los trabajadores de prensa si no también a robarle su herramienta de trabajo: rostro y su voz,

mati canzonetta en IG



Cuando Canzonetta le escribió a Siri en IG, la respuesta fue tan terminante y soberbia como las últimas apariciones públicas del esclarecido creador digital. "No sé quién sos", respondió escueto. El notero de carne y hueso fue educado y lo invitó a ingresar a su cuenta de IG para verificar que hay fotos idénticas a las suyas para esta criatura virtual. Aunque es más que probable que la IA ya haya ingresado al perfil.



