Fio Giménez le tiró la bronca a Mar Cosca por los rumores que la vincularon a "Cachete" Sierra

A casi cinco meses de haberse separado Agustín "Cachete" Sierra de Fio Giménez, la bailarina estalló de bronca por los rumores que aseguran que existe una nueva historia afectiva entre su ex pareja y quien fuera amiga de ambos, la streamer e influencer Mar Cosca. Mientras que una aclaró que de ser cierto lo sentirá como una traición, la otra respondió de manera irónica con un video en el que aclaró que "no es una Tatiana".

"Si ellos están saliendo realmente sería de película o de novela. Porque hemos ido a recitales, salido los tres juntos. Tengo mensajes de ella que decía que nos amaba, que 'qué bueno que habíamos vuelto'", relató Giménez ante un móvil de Puro Show. "Quiero confiar en quien yo siento que compartí cinco años de relación, que no sería capaz de estar saliendo con Mar. Quiero confiar en que son amigos. Si después el tiempo confirma que no es así, allá ellos. Habla más de ellos que de mí", añadió al respecto en el programa de El Trece.

La ex Bailando por un Sueño confirmó que cuando Cosca se separó ella le mandó un mensaje para transmitirle su lamento y que, cuando fue al revés, directamente quien fuera su amiga se encargó de subir "mil fotos a su Instagram con" su ex. "Con todas las cosas que pasaron y no fueron públicas a mí no me sorprendería nada, pero elijo creer que son amigos. Y si no es así, creo que me merezco un mensaje de los dos. Si está pasando algo, me tienen que mandar un mensaje porque sino sería una telenovela por el vínculo que teníamos entre los tres", concluyó Giménez.

La ex de "Cachete" reveló que ella le decía "amiga" y también deslizó que hubo muchas cuestiones de su separación que omitió contar. "A mí un poco me pesa ser la novia de. Trato de sacarme ese título y siento que nunca me colgué de la separación. Podía haber dicho un montón de cosas feas que pasaron y un montón de manejos feos. Siempre me cuidé al extremo y dije cosas re lindas siempre, cuando quizás no las estaba sintiendo de esta manera", confesó.

La respuesta de Mar Cosca a las presiones de Fio Giménez por su relación con "Cachete" Sierra.

La respuesta de Cosca fue doble. Por un lado se vio una respuesta a la publicación de Puro Show en Instagram en la cual se quejó de la versión y negó el amorío. "Mamita, qué insoportables. Trabajé un montón de tiempo con Cachete. Somos amigos desde ese momento. No entiendo, ¿tiene que pasar algo simplemente porque él es hombre y yo mujer? No es que nos vieron en una situación extraña. Compartimos cosas porque somos amigos. No entiendo el conflicto o la necesidad de inventar algo con ninguna prueba de nada", explicó.

Aunque, por otro lado, subió un reel a sus redes sociales para utilizar las versiones para difundir sus proyectos teatrales. "Mar Cosca, ¿es una Tatiana? Te cuento el chisme. Quedate hasta el final que te cuento uno más jugoso", bromeó en el video que subió y en el cual profundizó sobre las versiones que la vincularon al actor.

"El conflicto empieza porque fui a Las Leñas con "Cachete", una persona con la que compartí un stream un montón de tiempo, absolutamente todos los días, con el que también compartí el Mundial, los dos laburando con la misma marca, y vamos a seguir compartiendo cosas porque es mi amigo. Así como tengo un montón de amigas mujeres, tengo algunos amigos hombres, los que puedo tolerar nada más. Se puede, se los prometo", ironizó al comienzo.

"El tema es que cuando te separás, te quieren enganchar a cualquiera. 'Ah, ¿estás soltera? Listo. Puede ser que te estés lastrando a un par o a todos. A todos te estás lastrando'. Porque es lo que entretiene y más. ¿La cerecita del postre? Si hay dos minas que se pueden pelear. Pero por un lado confío, ya hablé, está todo bien; y por otro lado me duele lo poco que me conocen", reprochó Cosca en su devolución. "Yo me separé hace poco, yo soy melancólica, yo no suelto", cerró enseguida.