El único misterio que Mery del Cerro no quiso revelar sobre Lali Espósito

Una semana después de que Lali Espósito compartiera las mejores imágenes de su viaje a Río de Janeiro, Mery del Cerro reveló detalles de la despedida de soltera que organizó junto a un grupo muy pero muy reducido de amigas. La actriz confirmó que fueron tres días de festejos, charlas y salidas, pero dejó un misterio intacto: cuándo será el casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat.

Según contó Del Cerro, la idea surgió de manera espontánea, como cualquier plan entre amigas. "Lali no sabía mucho qué íbamos a hacer, solo sabía que nos íbamos a Río", explicó.

Despedida de soltera de Lali

La actriz describió el viaje como algo sencillo y alejado de cualquier despliegue monumental. "Nada del otro mundo", dijo al mismo tiempo que hablaba sobre fiestas por las noches, comidas por el día y charlas largas y tendidas. También contó que fueron "tres días full" junto a Lali, a quien definió como una amiga muy cercana más allá de que ella es una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica.

El dato que sorprendió fue la cantidad de invitadas: "Éramos cinco nada más", dijo Del Cerro, confirmando que se trató de una despedida íntima, con un grupo muy acotado y sin una lista multitudinaria de figuras del espectáculo.

Despedida de soltera de Lali

La ausencia de Gimena Accardi había generado comentarios en redes sociales y en distintos programas de espectáculos. Sin embargo, Mary intentó desactivar cualquier lectura de conflicto y explicó que Lali tiene muchas amistades y que no todas participaron de la celebración en Brasil.

"Hay un montón de amigas que no estuvieron en la despedida", indicó. Además, aseguró que mantiene contacto con Accardi "como siempre" y contundentemente negó que no haya ido por un conflicto entre ellas. Del Cerro también contó que durante el viaje hubo momentos de intimidad y conversaciones personales. "Siempre se charla, obviamente", expresó, en referencia a las reflexiones que suelen aparecer cuando una amiga está a punto de casarse. No quiso revelar qué se habló durante esas charlas, pero dejó en claro que no todo fue fiesta, fotos y salidas nocturnas.

Gimena Accardi

El verdadero enigma apareció cuando le preguntaron por la fecha del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat. En medio de las versiones que ubican la ceremonia en octubre, la actriz decidió no confirmar ni desmentir la información: " Yo no te voy a decir cuándo se casa ".

La única pista concreta llegó después. Mery del Cerro sí confirmó que está invitada: "La invitación ya la tengo", dijo e inmediatamente terminó todo. La despedida fue en Río, duró tres días, participaron cinco amigas, Gimena Accardi no estuvo y hubo conversaciones que quedarán guardadas entre ellas. Pero la fecha del casamiento continúa bajo siete llaves.