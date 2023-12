"Vamos a ver si...": "Furia" habló de más y dejó en evidencia que la producción de GH le pasa información

La paz en Gran Hermano duró menos de una semana. El domingo, con la eliminación de Hernán Ontivero, el hogar temporal de los "hermanitos" se dio vuelta y quedó totalmente descolocado a tal punto que se desató una guerra entre Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione, de la cual parece no haber vuelta atrás. No sólo que se gritaron a más no poder y dejaron el clima sumamente tenso, sino que ahora ya no pueden ni siquiera mirarse a la cara. Pero sin dudas que una de las cosas que más llamó la atención fue que en medio de su pelea, una de las protagonistas lanzó un dato que podría venir del afuera.

La placa final quedó entre Hernán "El Negro" Ontivero y Juliana "Furia" Scaglione.

El conflicto se desató porque Isabel Denegri le comentó a sus compañeros que en el momento de euforia por quedarse dentro de la casa y pasar la placa de eliminación, Furia le habría dicho "mogólica a Sabrina", lo cual la modelo no dejó pasar.

Tras enterarse, aprovechó que se cruzaron en el pasillo y la problemática no faltó. Entre los reclamos de Furia a Sabrina estaba que cuando le preguntaron qué opinaba sobre ella como líder de la semana, Cortez hablaba en plural, dando a entender que era grupal la opinión negativa.

Básicamente este fue el principal eje de toda la pelea. Aunque luego, cuando todo pasó y las risas llegaron, Juliana se animó a reflexionar un poco sobre el tema. "La cara la tenía que estaba por explotarme el ojo. Ese momento fue medio sobreactuado, pero también fue real. Yo traté de calmarme", le comentó a las cámaras.

Pero después de toda la pelea, que culminó con Furia gritando en el comedor "A aguantársela", por haberse quedado en la casa gracias al voto del público, sucedió algo muy particular que fue al día siguiente. Juliana se levantó y al rato comenzó a hablarles a las cámaras simulando dar un "comunicado" de Gran Hermano.

"La nueva comunicación de Gran Hermano dice: Chicos, desde el día de mañana vamos a explicarles que Juliana, la jugadora número 17 o no sé con qué número entramos, pasará a vivir en la casa y no podrá ser nominada así que se la van a tener que fumar. Firma: Furia. La tienen adentro", gritó entre risas y delante de todos sus compañeros que se encontraban en la cocina preparándose el desayuno.

La actuación no terminó y prosiguió con su show: "Yo por ejemplo voy a actuar y afirmar que yo mañana gano la prueba del líder así que me tengo que preparar y pararme como si yo estuviera leyendo el sobre como si fuese líder toda la semana. Cuando me pregunten, ¿a quién votas? Ustedes ya saben. Ustedes ya saben contra donde voy. Saben a dónde voy. Vamos a ver si esos 323 mil seguidores son reales a ver si la salvan".

Lo que más llamó la atención de sus dichos fue justamente el dato preciso de la cantidad de seguidores que mantiene Sabrina actualmente en Instagram. Es decir, la pregunta principal es: ¿Cómo obtienen información del afuera siendo que están encerrados y aislados sin ningún tipo de contacto?

Mientras discutían, Sabrina lanzó el dato de la cantidad de seguidores que tiene ahora en su cuenta oficial de Instagram y ahí mismo se plantó el paraguas de la dudas sobre lo que está pasando y si hay fraude realmente dentro del reality o no. A decir verdad, en el momento en que la modelo ingresó a Gran Hermano tenía 215 mil seguidores y en el momento de la discusión, ya tenía 325 mil.

Seguidores de Sabrina Cortez en el momento de la discusión contra Furia.

¿Entonces? Es cierto que algo tuvo que fallar y alguna información le tuvo que llegar de alguna u otra manera, porque a esta altura y estando encerrada hace seis días, no hay ningún tipo de probabilidad que por mérito propio sepa cómo van subiendo sus seguidores y de qué manera se están manejando sus redes sociales.

No es el primer caso que podría hablarse de "fraude", debido a que en los últimos días se dio a conocer que Federico Farías, más conocido como Big Apple, y Martín Ku se conocían desde afuera de la casa e incluso, el participante estuvo presente en un video del cantante de RKT como colaborador.

El primer día, Martín ingresó en la casa y adentro ya estaban muchos de los participantes entre ellos Manzana y lo primero que le dijo al saludarlo fue recordarle aquella situación. "¿Qué hacés, Manzana? ¿Vos sabés que fui a un videoclip tuyo una vez? No te acordás ni en pedo seguro", hecho que debido a la dinámica del momento fue desapercibido totalmente.

Martín Ku

La respuesta de "Manzana", sin embargo, alimentó los rumores de que el ciclo de Telefe está "armado". "Sí, me acuerdo. En la casa blanca. Sí, me acuerdo, ahí en Santa Bárbara", aseguró el tucumano. Según trascendió, Martín Ku fue parte del videoclip del tema "Que Desgracia", que cosecha la envidiable cantidad de más de 15 millones de visualizaciones. El "Chino" aparece solamente un solo segundo, en el minuto 1.11, pero no deja de sorprender que Big Apple lo recuerde.