Wanda Nara acusó a la China Suárez de "gastar" lo de Mauro Icardi: "El dinero que no paga a sus hijas"

Wanda Nara pasó románticos días por Europa junto a su novio Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Sin embargo, las buenas vibras turísticas quedaron atrás al aterrizar en Buenos Aires y toparse con un sin fin de denuncias en su contra. Una guerra judicial con su ex pareja, Mauro Icardi, que no para de sorprender.

Enfocada en salvar su imagen, la Bad Bitch compartió los chats de su madre, Nora Colosimo, con el futbolista: una conversación unilateral, ya que el joven no puede contactar a ningún cercano a su ex mujer. Esas fueron las primeras pruebas que mostró para desmentir la versión que trascendió sobre el impedimento de la empresaria para que sus hijas vean a su padre.

Wanda Nara defiende su honor como madre y apunta contra Icardi

Más tarde, la conductora dio una entrevista a LAM y aclaró: "Cuando me acusan de mala madre, de no dejar que mis hijos vean a su padre, me parece una acusación gravísima ", expresó muy enojada y continuó: "Hay pruebas de que eso no es cierto, están presentadas en donde corresponden. Me da mucha lástima tanta mentira".

La situación de Wanda y Mauro es el tema del momento, por lo que en distintos programas de televisión se habla al respecto. Las opiniones e información "errónea" enfureció a la influencer que, a través de sus redes sociales salió a contratacar a algunas panelistas: "¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal? ¿Es sólo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con cinco hijos", empezó su descargo en X, ex Twitter.

El descargo de Wanda Nara contra Icardi y la China Suárez

Nara no sólo arremetió contra Icardi sino también contra la China Suárez, quien fue amante del deportista años atrás: "Ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos. Pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa gastando el dinero que no paga a sus hijas. Jamás existió impedimento, mantengo sola a mis hijos trabajo y no jodo a nadie", siguió la defensa.

La modelo dejó en claro que no está dispuesta a olvidar lo que pasó entre la ex Casi Ángeles y su marido; y mucho menos que ahora está en juego el bienestar de sus hijas: "El señor estaba con la ex amante hasta el jueves en Nordelta, se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí cuando yo misma llevé mis hijas".

Wanda Nara responde qué le molesta sobre su asunto judicial con Icardi

Si bien Icardi acusó a Wanda de impedir el contacto con las menores, todo indicaría que sería él quien no cumple con lo pactado legalmente: " Está en rebeldía por la cuota y no paga colegio . Y amenaza de cortar la obra social que es lo único que paga por mi enfermedad. Todo es pensado para lastimar como darle un reloj que yo compré y pagué. Si tan fundido está como dice, que lo venda para pagar alimentos".

Ante el descargo de Wanda Nara, los usuarios de las redes salieron al cruce: "Que te molesta con quién esté el otro si vos estas en pareja, solté. Y vos bastante hablás de mujeres y esas también tienen hijos, te cuento", a lo que la mediática respondió sin titubear: "Que se metan en mi vida y en la de mis hijos, que opinan, mienten y las verdades las esconden", sobre qué es lo que realmente la enoja en esta polémica.