Wanda, Icardi y un nuevo capítulo en la disputa: "No puedo atender a la nena, me estoy comiendo una hamburguesa"

Wanda Nara volvió a encender la polémica al realizar un extenso descargo en redes sociales contra su ex marido, Mauro Icardi, en el marco de la disputa legal por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. Nara acusó al delantero de no contribuir económicamente con la manutención de las menores y reveló detalles sobre la conflictiva relación entre el jugador y sus hijas. El conflicto resurgió cuando el periodista Gustavo Méndez informó en su cuenta de X (antes Twitter) que Wanda no había entregado a sus hijas a Icardi en el horario estipulado por la Justicia. "14:14 HS, Wanda no entregó a sus hijas a Mauro Icardi", escribió el periodista.

El contundente descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Ante esto, la conductora respondió de manera tajante: "Mis hijos están en el colegio hasta las 5. Podes dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe". Aunque posteriormente eliminó la publicación, utilizó sus redes para seguir manifestando su postura en contra del futbolista. "No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo sola, no existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo. Si dicen lo contrario, que muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él", expresó Nara, dejando en claro que la manutención de sus hijas corre completamente por su cuenta.

La conductora de Bake Off Famosos también abordó la disputa en torno a la custodia, señalando que sus hijas prefieren no encontrarse a solas con su padre. "Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él y en el domicilio de ellos. Ofrecí retirarme para facilitar los encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijos, van a donde sea", aseguró.

Uno de los puntos más polémicos de su descargo fue la mención de un presunto temor de las niñas a ser llevadas a vivir a Turquía junto a Icardi, lo que según Nara habría generado rechazo y angustia en ellas. "Él les dijo muy claramente que se las va a llevar a Turquía a vivir apenas las tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos", explicó.

Además, Nara remarcó que la relación entre Icardi y sus hijas está marcada por la falta de compromiso del futbolista. "Les dijo reiteradas veces, grabadas, que no tenía tiempo en la agenda para verlos. Puede venir la policía, el presidente y quien sea: si mis hijos dicen que 'no', es 'no', por algo será. La violencia está denunciada y expuesta", afirmó contundente.

En medio de la batalla judicial, este miércoles salieron a la luz audios de Nara en los que detalla cómo se hace cargo de sus hijas en todos los aspectos y arremete contra la actitud del futbolista. "¿Quién es hoy la que está respondiendo las llamadas de la psicopedagoga del Lincoln? Yo. ¿A vos te parece que a Mauro le importa cómo están las nenas, el colegio? ¿Responde los mails de si están bien, si están mal, atravesando una separación? No", expresó.

Wanda Nara y sus cinco hijos

También se refirió a la falta de atención del jugador en momentos clave para las niñas, relatando un episodio que dejó marcada a una de sus hijas. "Cuando mi hijita de diez años le dice: 'Papá, ¿venís a mi cumpleaños?', él le responde: 'Voy a ver si tengo la agenda disponible', y corta el teléfono. Yo tuve a mi hija en vísperas de su cumpleaños con un ataque de angustia que solo yo levanté. Porque él no te responde después nunca más el teléfono hasta dos días después. Tengo todos los mensajes. Me estoy comiendo una hamburguesa riquísima, como que se estaba comiendo la con... de la China. No puedo atender a la nena. Me estoy comiendo una hamburguesa".

La China y Mauro Icardi viendo al Galatasaray

Por ahora, la situación sigue sin resolverse, ya que los abogados de ambas partes continúan debatiendo sobre los términos de la custodia. En tanto, Wanda Nara sigue al cuidado de sus hijas mientras enfrenta el conflicto mediático y legal con su ex marido.