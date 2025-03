Pedro Rosemblat dió cátedra de caballerosidad: así reaccionó a la pregunta sobre la intimidad de Lali Espósito

Si bien Olga compartió su nueva grilla de programación 2025, la atención de los oyentes se centró en otra problemática. Se trata de las confesiones de Eial Moldavsky y los chistes internos junto a sus compañeros que no sólo involucraron directamente a Lali Espósito sino que además violaron su privacidad.

El lunes 3 de marzo, el influencer fue tendencia tras revelar en el programa Sería Increíble, que tuvo un vínculo sentimental con una artista de renombre que, si bien no mencionó, se trataría de "LaLigera", por lo que en las redes sociales rápidamente aparecieron archivos para compararlo con Pedro Rosemblat, quien quedó por lo alto al respetar la intimidad de su novia.

"Nos conocemos en un evento de una marca de alcoholes que nos había llevado a hacer contenido. Pegamos muy buena onda. Ya veníamos hablando por TikTok. Año 2021. Salimos después del evento. O sea, otra vez, metemos una cita, vamos a un bar del centro. La cita anda muy bien", contó Eial. "¿Le hiciste una mini penetración?", consultó Homero Pettinato, mencionando una frase que su compañero había dicho semanas atrás, la cual se convirtió en un chiste recurrente del programa. "Le hice una mini y una máxima después", respondió el protagonista de la historia . Además, resaltó que se trataba de una novedad para él estar con ella: "Yo, fascinado. Lejísimos. Completamente fuera de mi línea. Vamos a un bar del microcentro. La salida anda muy bien. Duerme en mi casa".

Más allá del relato del streamer, lo que generó repudio fue que dio muchos detalles de aquella noche: incluso sexuales; mientras que su compañero Homero Pettinato, en un momento lanzó el nombre de la actriz. Ante esto, los usuarios de X recordaron la entrevista de la actual pareja de Lali, donde se negó a hacer público detalles de su compañera.

" ¿Cómo es Lali a la mañana cuando se levanta? ", consultó Guido Süller a Rosemblat cuando el periodista llegó a Patria y Familia, por Luzu TV. Allí, no dudó ni un segundo en lanzar una contundente negativa ante la pregunta: " No, eso es imposible que yo te lo diga ".

Si bien Pedro Rosemblat y Lali Espósito lograron una carrera independiente el uno del otro, actualmente eligen un camino amoroso juntos, por lo que en cada una de sus entrevistas aparece el nombre de su pareja. Con mucho respeto, los tortolitos eligen qué contestar, preservando mayormente su privacidad: "No me corresponde a mí", volvió a contestar el invitado ante la insistencia del conductor. En redes sociales, los usuarios felicitaron al comunicador y sentenciaron el comportamiento de Eial Moldavsky: "No sólo cogie*** una o dos veces sino que hace cinco años" o "Algunos bardean a pepito por no ser 'hegemónico' pero acá te demuestra que es lo que tiene que ser, un tipo educado y que respeta a su compañera", fueron algunos comentarios, así como tantos otros felicitaron al equipo de Luzu por no alimentar la entrevista de Süller: "Eso también demuestra el equipo que son los demás, Cami Mayan, Lucas y el otro compañero lo pararon enseguida", ya que la ex de Mac Allister señaló que era un tema de privacidad de la cantante que no tenía lugar en la entrevista.