Eduardo Feinmann se sumó a la polémica, criticó a Eial Moldavsky y repudió a Olga: "Asco me dio"

Eduardo Feinmann no se quedó callado y se sumó a la ola de críticas contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito en el programa Sería Increíble, que se emite en la plataforma Olga. En una entrevista en LAM (América TV), Feinmann calificó de "asqueroso" el comentario del humorista y apuntó contra el canal de streaming liderado por Migue Granados. "Lo que hicieron con Lali me pareció totalmente desubicado. Asco me dio. Es de poco caballero, realmente. Decir lo que dijo es de poco caballero", disparó el periodista, visiblemente indignado por el relato cargada de detalles personales y comentarios inapropiados del hijo de Roberto Moldavsky.

El cronista de LAM le recordó que Eial intentó disculparse argumentando que la historia relatada no era real, sino una invención para llenar tiempo en el programa. Sin embargo, Feinmann desestimó esa justificación y redobló la apuesta: "Reitero: asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta". Más allá del escándalo puntual con Moldavsky, el periodista también apuntó contra el canal de streaming Olga, donde se emitió la polémica charla. "Me da la sensación de que se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal de streaming. Lo hicieron también con el pesebre", sostuvo.

El periodista también se refirió a la falta de valores en la sociedad actual y al creciente fenómeno de exponer intimidades en los medios de comunicación. "Es muy violento. Un hombre no tiene memoria, me lo decían mis abuelos. Yo creo que también la mujer no tiene que tener memoria, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste, qué no hiciste. Se han perdido muchos valores en la sociedad", reflexionó. Cuando el notero de LAM le preguntó si las disculpas de Moldavsky eran suficientes, Feinmann respondió tajante: "No".

El descargo de Nati Jota tras los dichos de Eial Moldavsky en Olga

Tras la controversia, Moldavsky y Nati Jota, conductores de Sería Increíble, intentaron bajar la tensión con un descargo en vivo. "Más allá de que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver. No me gusta verme a mí en esa situación. Pedí disculpas y las vuelvo a pedir acá porque es donde pasó", expresó el humorista. Por su parte, Nati Jota también asumió su responsabilidad por no haber frenado el comentario en el momento. "Verlo me hizo ruido. No haber intervenido en esa situación y haber participado de esa conversación me resultó desagradable", admitió.

Mientras tanto, Lali Espósito no se pronunció sobre el tema, aunque sí dejó de seguir en redes sociales tanto a Eial Moldavsky como a Nati Jota, y sus seguidores exigieron respeto por su vida privada. La polémica sigue latente y el debate sobre los límites del humor y la exposición mediática continúa abierto.