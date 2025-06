Wanda y L-Gante atrapados en la mafiosa red del abogado Payarola: extorsión sexual y poder

La Justicia procesó a Nicolás Payarola luego de la denuncia por estafa presentada por el jugador de la selección argentina, Gonzalo Montiel, quien lo acusa de haberle robado 700 mil dólares. En el marco de la causa, se realizaron allanamientos y, según especialistas en el tema, el abogado estaría involucrado en múltiples denuncias por extorsión. Entre las presuntas víctimas se encontrarían figuras como Wanda Nara y L-Gante.

En el programa SQP, Yanina Latorre apuntó directamente contra el accionar del abogado y lanzó una teoría que involucra a varios famosos. Sobre la Bad Bitch, aseguró: "Está demasiado callada. Wanda no es una persona que se queda callada sin razón. No creo que la estén extorsionando con un video sexual porque de esos ya vimos. Debe haber algo más grave , porque si no, ya hubiera salido a hablar como en otras ocasiones".

Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, más complicado que nunca ante la Justicia

Según Latorre, la empresaria estaría siendo silenciada por cuestiones legales vinculadas a la zona de Tigre, mientras que L-Gante también estaría bajo presión por la existencia de un supuesto "video muy complejo". La conductora explicó que su difusión provocaría "un gran quilombo familiar", y que ese material explicaría por qué el cantante no puede romper un acuerdo con su representante, Maxi "el Brother", en el que solo recibe el 30% de las ganancias.

La angelita fue más allá y afirmó que Payarola sería socio de Maxi "el Brother" y que ambos " triangulan la guita y se la sacan a L-Gante ". Según su relato, un reciente altercado entre el artista y su entorno tendría como trasfondo esta distribución desigual de ingresos, condicionada por la amenaza del video.

El navegador no soporta este contenido.

Pero los casos de Wanda y L-Gante no serían los únicos. Durante el programa, el periodista Mauro Szeta aportó información legal y recordó una denuncia realizada en 2018 ante la fiscalía de San Isidro. En esa causa, un estudiante universitario acusó a Payarola de extorsionarlo con la amenaza de divulgar aspectos íntimos de su vida sexual.

"El joven no quería que su familia se enterara de su orientación sexual. Payarola lo presionaba con mostrar mensajes y material que lo comprometía. Todo eso está incorporado en la causa", explicó Szeta. Yanina Latorre agregó: " Los mensajes son muy fuertes ".

El navegador no soporta este contenido.

Además, el especialista penal detalló que el abogado habría engañado al denunciante para quedarse con su camioneta. "Se la quitó bajo engaño", dijo. Mientras el periodista trataba de ser cuidadoso con sus palabras, Latorre no dudó en citar textualmente una de las amenazas atribuidas a Payarola: "Se acostaba con el pibe, y cuando el chico le pidió que le devolviera la camioneta, Payarola le escribió: 'No tengo nada que arreglar con vos. No me llames, porque le voy a contar a tu papá. Tu papá se va a enterar y te voy a empapelar por Pacheco, como hice en San Isidro, que sos put*'".

La causa judicial contra Nicolás Payarola avanza y suma testimonios que apuntan a una presunta red de extorsión que involucra a celebridades, representantes artísticos y víctimas anónimas. Mientras tanto, el abogado fue procesado y las investigaciones continúan.