L-Gante, coqueteo con Wanda y el pedido inesperado de su hija Jamaica: "¡Quiero un hermanito!"

La vida de L-Gante parece una serie que nunca termina. Y cada capítulo trae una nueva vuelta de tuerca. Recién aterrizado de su gira por Europa, Elián Valenzuela no tardó en volver al centro de la escena. ¿El motivo? Un encuentro explosivo con Wanda Nara, una guerra judicial con Tamara Báez y una escena enternecedora protagonizada por su hija Jamaica. Dicen que las brasas nunca se apagan del todo. Y parece que Wanda y L-Gante están dispuestos a comprobarlo. A semanas de haber puesto fin a su relación, la ex pareja se reencontró en la casa del músico y no escatimó en demostraciones de cariño.

En un video compartido por Maxi "El Brother", productor de L-Gante, Wanda aparece sentada sobre él, a centímetros de un beso, mientras él sonríe para la cámara. El productor, siempre filoso, escribió: "Donde hubo fuego...", con etiquetas incluidas para los protagonistas. La historia se completa con una cena compartida y más de una mirada cómplice. Aunque no hay reconciliación confirmada, el cantante no esquivó el tema ante los móviles de TV: "Puede ser. Hay chance. Hay que ponerle onda nomás", deslizó, dejando la puerta más que abierta.

Pero no todo es romance. Mientras comparte cenas con su ex mediática, L-Gante enfrenta una disputa legal con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica. La influencer reclama una actualización en la cuota alimentaria, y llevó el reclamo a la Justicia. Consultado sobre el tema, el cantante fue directo: "Tamara no me dijo nada, el abogado no me dijo nada. Mientras tanto, yo cumplo con el reglamento que está ahora. Cuando me digan que tenga que cumplir con otra cosa, otra suma, otro monto, lo que sea, yo estoy dispuesto siempre".

Reencuentro con Wanda Nara

Fiel a su estilo, también se refirió a los rumores de que no podría salir del país: "Eso siempre se habla. Creo que el abogado de ella, Merlo, creo que se llama, siempre sale a decir algo que después no es real. Estuvo diciendo que no podía salir del país, que esto, que aquello. A mí cuando el abogado mío me diga 'ahora las cosas son así' yo estoy apto para adaptarme al acuerdo que se haga. Pero después es todo revoleo en el aire". En medio del fuego cruzado, la pequeña Jamaica se robó el corazón de todos con un inesperado pedido: quiere un hermanito. En un video que compartió Tamara en sus redes, se escucha a la nena llorando mientras insiste con ternura: "Un bebé, quiero un hermanito". Tamara intentó calmarla con humor, mencionando a su perrita, La Bandi, pero la insistencia de Jamaica conmovió incluso a los más escépticos.

El pedido más tierno de su hija Jamaica

La escena desató una ola de comentarios en redes. ¿Será que la familia Valenzuela-Báez sumará un nuevo integrante? Por ahora, es solo un deseo infantil... aunque en esta historia, nunca se sabe qué puede pasar. Mientras Tamara se muestra feliz con su nuevo novio, Thiago Martínez, y Wanda coquetea con una reconciliación, L-Gante sigue eligiendo -según dice- la soltería y la tranquilidad. Pero si algo quedó claro esta semana es que tranquilidad es lo que menos tiene su vida. Entre besos, abogados y deseos de cunas, el referente de la Cumbia 420 demuestra que su historia personal es tan intensa como sus canciones.